خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: صفحه انتخابات شناسنامه‌اش دیگر جای مهر زدن ندارد و حتی چند مهری هم در صفحه توضیحات خورده است؛ از روزی که رأی "آری" به نظام جمهوری اسلامی را داخل صندوق رأی انداخته تا به امروز، هیچ انتخاباتی نیست که در آن شرکت نکرده باشد. این شهروند زیرابی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: روزهای بارانی، برفی و آفتابی مثل امروز همیشه آمده‌ام.

مساجد و حسینیه‌های شهرهای کوچک و بزرگ و روستاهای نزدیک و دوردست امروز پر از شور است. هرچقدر که بیرون شعب پر از سرو صدا و اکثر مردم دو به دو مشغول حرف و آخرین بحث‌ها هستند اما داخل شعب که می‌شوی، همه جا آرام و ساکت و اگر صحبتی است، پچ‌پچ گونه، برخی در کنار میز تحویل شناسنامه و کارت ملی ایستاده‌اند و عده‌ای خودکار به دست، دورتر از جمعیت در جایی که کسی نگاهش به فرد نیست، اسم نماینده انتخابی خود را می‌نویسند و در جای دیگر، صندوق‌های رأی و ناظرانی که در گوشه و کنار هستند و بر تمام این روند نظارت دارند و در نهایت، همه با انگشتان جوهری خود از شعبه بیرون می‌روند.

زمان نماز است و برای اقامه نماز جمعه به صحن امام‌زاده عبدالحق آمده، انگشت اشاره‌اش هنوز آبی و در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از خانه که آمدم وضو گرفتم و پیش از نماز، ابتدا به شعبه رفتم و رأی دادم و حالا می‌روم که نمازم را بخوانم؛ نماز تکلیف عبادی، رأی دادن و انتخاب فرد اصلح تکلیف سیاسی همه ما است.

این شور و استقبال فقط در میان نسل اول و دوم انقلاب نیست، بلکه جوانترها هم حضور چشمگیری دارند، روز که از نیمه می‌گذرد، حضور جوانترها بیشتر و بیشتر می‌شود، در صف رأی با دوستان هم‌سالش منتظر است و بیشترین سروصدای صف از آنها است و در گفتگو با خبرنگار می‌گوید: امروز همه منتظر هستند که ما حرف بزنیم و سرنوشت کشورمان را تعیین کنیم، امروز ما با رأی خود نمایندگان را انتخاب می‌کنیم و فردا این منتخبان ما برای کشور و ملت برنامه‌ریزی می‌کنند.

امروز ما با رأی خود نمایندگان را انتخاب می‌کنیم و فردا این منتخبان ما برای کشور و ملت برنامه‌ریزی می‌کنند

هر کرسی نمایندگی و مسئولیت در این کشور مدیون خون شهدای بسیاری است که برای بقای نظام و انقلاب اسلامی جانفشانی کردند و حالا مادران و پدران شهدا که راه فرزندانشان را ادامه می‌دهند؛ جانباز است و فرزندش نیز در راه حفظ انقلاب شهید شده است و در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هدفم از شرکت در انتخابات مشارکت حداکثری است و برای رضای خدا رأی می‌دهم و باید شخص با نماز و سالم وارد مجلس شود.

سی سال پیش فرزندش را به این نظام تقدیم کرده است و همچنان برای عزت این نظام احساس تکلیف می‌کند، این مادر شهید می‌گوید: پسرم در نیروی انتظامی بوده و برای امنیت کشور شهید شده و هدفم از شرکت در انتخابات سربلندی نظام است.

صف‌های مردمی در شعب اخذ رأی، تفسیری از حمایت مردم از کشورشان است. مردمی که حاضرند برای نظام و کشور خود ساعت‌ها در هر شرایط جوی و در شرایط بیماری و خوشی منتظر بمانند تا بگویند، چهل و یک سال گذشته است و هنوز پای نظام ایستاده‌اند و این چهل سال‌ها فراوان می‌آیند و می‌روند و این مردم همیشه در صحنه خواهند بود.

حدود هفت نفری می‌شوند و خانوادگی برای رأی دادن آمده‌اند، انگشت همه‌ رنگ انتخاب دارد و هنوز هم درباره رأی با هم در حال صحبت هستند، عکاسی در نزدیکی‌شان ایستاده و از آنها می‌خواهد انگشت آبی رنگشان را به لنز دوربین بگیرند و در یک قاب، انگشت آبی رنگ زن و مرد و جوان و پیر نقش می‌بندد و این تصویر، نمونه‌ای کوچک اما گویا از کل مردم کشور در دوم اسفند است.

علی رمضانیان یکی از شهروندان تنکابنی در حالی که شناسنامه اش را در دست دارد، وارد مسجد جامع این شهرستان شده و در انتهای صف قرار می‌گیرد، از او می پرسم، چرا رأی می‌دهی؟ می‌گوید: نمایندگان فعلی برای بهبود وضعیت اقتصادی و ساماندهی معیشت و بیکاری مردم کار در خور توجهی نکردند.

وی افزود: من وظیفه خودم می دانم که با رأی خود سهمی هر چند کوچک در ساختن و آبادانی کشورم داشته باشم. به عقیده من نماینده‌ای که انتخاب می‌کنیم باید مسلط به دانش اقتصادی بوده و بداند که بودجه‌ها را باید برای کدام کار مفید هزینه کند.

این شهروند تنکابنی با بیان اینکه نماینده و وکیل مردم باید در این دوره به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و آبادانی هر چه بیشتر حوزه انتخابیه خود بپردازد، تصریح کرد: حضور امروز پاسخی محکم به دشمنان است.

ما مردم ایران با اتکا به رهبرمان و غرور ملی کشورمان باید در سرنوشت میهن مان سهیم باشیم زن و شوهر میانسالی شانه به شانه هم وارد مسجد جامع تنکابن می‌شوند، به رسم ادب سلام می‌کنم و از آنان می پرسم چرا رأی می‌دهید؟ ابتدا خانم می‌گوید: اگر چه مدتهاست که دشمنان داخلی و خارجی یاس و ناامیدی و بی اعتمادی را به عناوین مختلف در بین مروم ترویج می‌کنند اما ما مردم ایران با اتکا به رهبرمان و غرور ملی کشورمان باید در سرنوشت میهن مان سهیم باشیم.

وی افزود: به شخصه سرنوشت کشورم و شهرم برایم بسیار مهم است و امیدوارم نماینده منتخب مردم به داد آنان برسد.

این بانو اظهار داشت: خواهشم این است که نماینده‌ای با رأی مردم انتخاب می‌شود پس از ورود به مجلس، این مردم را فراموش نکند.



همسرش که خود را نیکفرجام معرفی کرد هم به خبرنگار مهر می‌گوید: من رأی می‌دهم چون ایرانی هستم، خاکم و کشورم را دوست دارم، پشتیبان رهبرم هستم و دلم برای آبادانی وطنم و شهرم می تپد.

وی گفت: نماینده ما هم باید پیگیر پروژه های نیمه کاره و اساسی شهرستان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم باشد.

نامی شهروند دیگر تنکابنی در پاسخ خبرنگار مهر می‌گوید: امروز یک روز ملی بوده و به مثابه سالروز تولد ایران و جمهوریت مردم بوده و به زعم من روز جشن است.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی از ۴۱ سال پیش با همه هجمه‌های دشمنان و با رهبری داهیانه امام راحل و مقام معظم رهبری تا به این لحظه با پشتوانه‌ مردم استوار و محکم به آرمانهای خود پایبند است، ادامه داد: من آمدم رأی بدهم تا به استحکام قدرت سیاسی کشور کمک کنم.

نامی اظهار داشت: مردم ایران با رأی دادن جمهوریت کشور خود را به رسمیت می‌شناسد و آن را صادر هم می‌کنند و این از افتخارات ملت ایران است.

وی با بیان اینکه نماینده منتخب مردم باید در حوزه اقتصادی کار کند، خاطر نشان کرد: من معتقدم که مهمترین چالش فعلی کشور، مباحث اقتصادی و معیشتی مردم است.

در گوشه‌ دیگر مسجد جامع تنکابن مادر سالمندی به همراه پسر و عروسش منتظرند تا نوبتشان بشود، عرض ادب کرده و پرسشم را مطرح می‌کنم، آقای حقانی با بیان اینکه من رأی دادن را یک وظیفه‌ شرعی و دینی می دانم، گفت: نماینده منتخب مردم باید متخصص، ولایتمدار بوده و تعقل و تعهد داشته باشد.

وی افزود، این مجلس باید زمینه ظهور امام زمان را فراهم ساخته و مردم هم باید فردی را انتخاب کنند که بتواند مشکلات اقتصادی و مسکن را سامان ببخشد.



میرعباسی مرد میانسالی است که به خبرنگار مهر می‌گوید: نماینده این دوره باید حتماً پاک‌دست و سالم باشد تا بتواند فساد را ریشه کن کند.

بیش از سه هزار و ۸۰ شعبه آرای بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار مازندرانی را جمع آوری می‌کنند.