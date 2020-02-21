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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۴۸

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

شهروندان حضور در شعب را به ساعات پایانی موکول نکنند

شهروندان حضور در شعب را به ساعات پایانی موکول نکنند

کرج - رئیس ستاد انتخابات استان البرز گفت: انتظار ما از شهروندان این است که حضور خود در شعب اخذ رأی را به ساعات پایانی موکول نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نور محمد فردی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان البرز، اظهار کرد: مردم با شروع زمان رأی گیری در روز جمعه می‌توانند که پای شعب اخذ رأی حاضر و نسبت به رأی به نامزد مورد علاقه خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: مردم استان با هدف جلوگیری از شلوغی، حضور خود را به ساعات پایانی نیاندازند.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز با بیان اینکه راهبرد استاندار البرز برگزاری انتخاباتی سالم، امن و مشارکت حداکثری مردم است، گفت: هدف این است که حتی یک رأی نیز ضایع نشود.

فردی با اشاره به اینکه هر نامزدی که رأی آورد برای ما فرقی نمی‌کند، گفت: حضور مردم تاکنون پای صندوق‌های رأی خوب بوده که نشان دهنده علاقمندی مردم به تعیین سرنوشت شأن است.

وی گفت: امروز ملت ایران همانگونه که در ٢٢ بهمن توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی به منصه ظهور خواهند رساند.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به فضاسازی دشمنان، گفت: دشمنان به دنبال فضا سازی هستند که بگویند مردم خسته شده و در انتخابات شرکت نمی‌کنند، اما امروز مردم بار دیگر ثابت می‌کنند که گوش به فرمان رهبرشان بوده و علاقمند به نظام و انقلاب هستند.

کد مطلب 4858588

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