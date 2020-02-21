شرکت ۹۰ هزار ایلامی در انتخابات/۲۰ درصد واجدین شرایط رأی دادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از تلاش‌های عوامل اجرایی و اعضای شعب اخذ رای در استان، با عنوان این خبر که تا ساعت ۱۲ و نیم امروز ۲۰ درصد واجدین شرایط انتخابات استان رای خود را به صندوق انداخته‌اند، اظهار کرد: با گذشت ۴ و نیم ساعت از آغاز رای گیری با توجه به اخبار سامانه الکترونیکی تاکنون حدود بیش از ۹۰ هزار نفر از شهروندان پای صندوق‌های رای حاضر شده‌اند که از این میزان ۵۷ هزار نفر در حوزه شمالی و ۳۳ هزار نفر در حوزه جنوبی استان مشارکت داشته‌اند.

رئیس ستاد انتخابات استان ایلام با تشکر از شهروندان که احساس تکلیف کردند و پای صندوق رای حاضر شدند، گفت: قطعاً مردم آگاه استان با حضور حداکثری در انتخابات سرنوشت خود را تعیین می‌کنند و اقتدار ملی را به منصه ظهور می‌رسانند.

وی ادامه داد: ایلام همواره جزو استان‌های پیشتاز در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بوده که امیدواریم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز جزء استان‌های پیشتاز باشد.

۵۵۴ شعبه اخذ رای در استان ایلام مستقر شده است.

استان ایلام دارای سه کرسی در مجلس شورای اسلامی است که دو کرسی آن متعلق به حوزه انتخابیه ایلام شامل شهرستان‌های ایلام، سیروان، چرداول، هلیلان، ایوان، مهران و ملکشاهی است و یک کرسی متعلق به حوزه انتخابیه دهلران شامل شهرستان‌های دهلران، دره شهر، بدره و آبدانان است.

۲۷ نفر در حوزه شمالی و ۱۸ نفر در حوزه جنوبی در انتخابات مجلس در استان ایلام به رقابت خواهند پرداخت.

در استان ایلام ۴۵۰ هزار نفر واجد شرایط رای هستند که از این تعداد ۳۱۷ هزار نفر مربوط به حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، مهران و ملکشاهی با دو کرسی نمایندگی و ۱۳۳ هزار نفر مربوط به حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر، آبدانان، و بدره با یک کرسی نمایندگی است.