ضرورت توجه به تربیت اسلامی دانش آموزان/ انتخابات جهاد عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه تبریز با اشاره به اهمیت تربیت اسلامی گفت: روز امور تربیتی و تربیت اسلامی در پیش است، بحث تربیت اسلامی دانش آموزان خیلی مهم بوده و تربیت نوجوانان و جوانان در تراز اسلام یکی از مأموریت‌های مهم آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در خصوص تربیت اسلامی گفت: دانش آموزان باید معنای جشن تکلیف را بدانند که این یک مأموریت الهی است. دانش آموزان باید نماز را به موقع و با توجه بخوانند و رابطه خود را با خدا قوی کنند به خصوص در ماه رجب که ماه عبادت و بندگی است.

آل هاشم با اشاره به اینکه سلامت معنوی که همان توجه به دعا، نماز، توسل، یاد شهدا و … است باید به این موارد توجه کرد، گفت: پدران و مادران فرزندان خود را تشویق کنید تا هرروز لااقل یک صفحه قرآن بخوانند.

ضرورت توجه به سلامت جسمی و معنوی دانش آموزان

وی توصیه‌های فردی نیز به دانش آموزان داشت و افزود: به پدران و مادران خود احترام کنید و از این طریق از زحمات آنها تشکر کنید. از طریق ورزش و تغذیه مناسب، رعایت مسئله بهداشتی در امر تغذیه، سلامتی جسمی خود را حفظ کنید.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه ورزش توصیه اسلام است، گفت: اگر جوان بخواهد با نشاط باشد، باید ورزش کند. اسلام هرگز مخالف ورزش نیست. معلمان، اولیا محترم و دانش آموزان به ورزش توجه کنند. در زندگی اعتماد به نفس و شجاعت داشته باشید تا در زندگی موفق باشید.

دانش آموزان آینده سازان این کشور هستند

وی توصیه‌های علمی نیز به دانش آموزان داشت و گفت: در درس خواندن تلاش کنید. اگر بخواهیم در دنیا تأثیر گذار باشیم، باید در درس خواندن و کسب علم تلاش کنیم. امروز کتاب‌های خوبی در جامعه عرضه می‌شود. کتاب‌های در مورد شهدا، دفاع مقدس را حتماً مطالعه کنید. خودتان و اطرافیانتان را در مقابل نفوذ دشمن در امنیت نگه دارید.

آل هاشم ادامه داد: محیط خانه و مدرسه باید یک محیط برای نوجوان شادی بخش و اثرگذار باشد، با شادابی خود، مدرسه و خانه خود را نیز شاداب کنید. شما دانش آموزان امیدهای آینده کشور هستید، خود را برای اداره کشور آماده کنید.

شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی است، گفت: مردم به این وظیفه خود عمل کنند.

آل هاشم افزود: امروز به وظیفه شرعی خود عمل می‌کنیم و باید مواظب باشیم که تقوای انتخاباتی را رعایت کنیم.

وی با اشاره به تشکیل مجلس قوی گفت: انتخابات جهاد عمومی و آبروی نظام است و مایه برکت و قدرت ایران است و در برابر دشمن مصونیت بخش است.

آل هاشم با تاکید بر اینکه انتخاب درست و اصلح مهم است، افزود: کسانی که هنوز رأی نداده‌اند، بعد از نماز جمعه به پای صندوق‌های رأی بروند.

وی افزود: دشمن دو روز بود دشمن توطئه کرده بود و مردم را از ویروس کرونا ترساند اما موفق نشدند. امروز صبح توطئه جدیدی کردند و گفتند استامپ کرونا را منتقل می‌کند که وزارت کشور برای جلوگیری از این توطئه استامپ را اجباری نکرد. ببنیم برای بعد از ظهر چه توطئه ای می‌کنند.

ملت ایران بزرگترین برنده انتخابات هستند

وی افزود: نمایندگانی که انتخاب می‌شوند باید به فکر مشکلات مردم باشند. الان ازدواج و اشتغال مهمترین مشکلات است.

آل هاشم خطاب به مردم اظهار داشت: افرادی را انتخاب کنید که ساده زیست، مردمی، متواضع هستند، مسئولیت پذیر هستند، اهل اسراف و ریخت و پاش نیستند، سعه صدر دارند، شایسته سالاری را قبول داشته باشند، قانون گرا باشند، قاطع باشند، تحمل انتقاد را دارند، تقویت کننده نظام باشند. اگر امروز روز رقابت است، نام فردا را باید «شنبه مهربانی و بردباری» بگذاریم.

وی افزود: از بروز حوادث رنج آور که معمولاً بعد از انتخابات به وجود می‌آید بپرهیزیم. طرفداران کاندیداها بدانند که ملت ایران بزرگترین برنده انتخابات هستند.

آذربایجان بخش مهمی از هویت ملی و اسلامی ایرانیان است

وی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با مردم تبریز گفت: توفیق داشتیم در محضر ایشان حاضر شدیم و عنایت ایشان را نسبت به ۲۹ بهمن سال ۵۶ و بحث نقش آذربایجان در پیروزی انقلاب و سایر عرصه‌ها را شنیدیم.

وی با تاکید بر اینکه آذربایجان بخش مهمی از هویت ملی و اسلامی ایرانیان است، گفت: خلاصه بیانات رهبر انقلاب در مورد آذربایجان این بود که مظهر غیرت دینی، انقلابی و الگوی دفاع از شخصیت و هویت ایرانیان بوده و یک سد مستحکم در برابر انحرافات دینی، استبداد و استکبار است.

آل هاشم با اشاره به اینکه همواره مردم انقلابی، شجاع، صادق در آذربایجان هستند که علاج واقعه را قبل از وقوع انجام داده‌اند، گفت: مردم به صورت اتش به اختیار و بصیرانه در صحنه حضور بهنگام در لحظه‌های حساس که نظام نیاز داشت، حاضر شدند.

امام جمعه تبریز افزود: حضور هوشمندانه مردم تبریز در مشروطه، سرکوب تجزیه طلبان، حضور در اربعین شهدای قم، حضور در فتنه‌های اوایل انقلاب، حضور در ۸ دی سال ۸۸، حضور در سرکوب آشوب‌های ۹۶ و آبان ۹۸، حضور در تجلیل شهید سلیمانی که رهبر انقلاب نیز اشاره کردند، حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و… نشان دهنده این است که آذربایجان و تبریز سنگر اسلام و ایران است و اگر خدا بخواهد بیشتر هم شاهد حضور مردم آذربایجان خواهیم بود.