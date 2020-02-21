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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۵۷

رئیس ستاد انتخابات گلستان:

استفاده از استامپ در گلستان هنگام رای گیری اجباری نیست

استفاده از استامپ در گلستان هنگام رای گیری اجباری نیست

گرگان- رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: استفاده از استامپ در شعب اخذ رای برای رای‌ دهندگان اجباری نیست و اختیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به وجود دستگاه‌های احراز هویت و اطمینان از تشخیص هویت رای‌دهندگان و عدم امکان رای دادن مجدد و پیرو تقاضای بیشتر ستادهای انتخاباتی برای حفظ سلامتی هموطنان و نامه وزارت بهداشت مبنی بر حذف استامپ و همچنین موافقت شورای نگهبان، استفاده از استامپ در گلستان الزامی نیست.

وی همچنین تأکید کرد که اخبار رسمی تنها از طریق ستاد انتخابات استان، صدا و سیمای مرکز گلستان و خبرگزاری های منتشر می شود و مردم به شایعات مجازی خصوصا در ساعت پایانی و نتیجه انتخابات اعتماد نکنند.

کد مطلب 4858596

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