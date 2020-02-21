ادارات ثبت احوال گیلان برای پاسخگوی به شهروندان باز است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم روحانی فر ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات گیلان با اشاره به اینکه از ماه‌ها قبل زمینه لازم برای تحویل شناسنامه و کارت ملی به شهروندان گیلانی انجام شده است، اظهار کرد: بنا به دستور سازمان ثبت احوال کشور تا دیروز رأی اولی و برخی از شهروندان فاقد شناسنامه، شناسنامه صادر کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه تمام ۲۴ ادارات تابعه شهرستان و اداره کل امروز نیز برای پاسخگویی به شهروندان باز است، افزود: دفاتر پیشخوان دولت نیز امروز باز است تا شناسنامه‌ها را تحویل دهند.

مدیر کل ثبت احوال گیلان با بیان اینکه حدود ۱۲ هزار کارت ملی هوشمند در اداره پست موجود است، ادامه داد: افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند می‌توانند امروز با مراجعه به ادارات پست کارت ملی خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به صدور ۱۱۵ هزار شناسنامه مکانیزه از ابتدای امسال تاکنون در استان گیلان، تصریح کرد: ۴۵ درصد واجدان شرایط رأی در استان گیلان دارای شناسنامه مکانیزه هستند.

روحانی فر بیان کرد: ۹۳.۵ درصد شهروندان گیلانی دارای کارت ملی هوشمند هستند.