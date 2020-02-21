برگزاری انتخابات شاداب و پویا در سروستان/ امکان تخلف صفراست

محسن پور زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ماه‌های قبل بستر برگزاری انتخابات در شهرستان سروستان فراهم شده است و از هشت صبح امروز تمام حوزه‌های اخذ رأی در شهرستان سروستان بدون درنگ شروع به فعالیت کردند.

وی گفت: روند انتخابات شاداب و پویا است و فضای انتخابات نیز عالی است همچنین استقبال خوبی از انتخابات صورت گرفته است.

فرماندار سروستان بیان کرد: ناظران و بازرسان ٬ در شعب سیار و ثابت در حال فعالیت هستند و تخلف خاصی گزارش نشده است.

پور زارعی در مورد تعداد واجدین شرایط رأی در شهرستان سروستان گفت: در شهرستان سروستان ۲۸ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

وی گفت: در کار احراز هویت، کاربرانی که آموزش دیده اند کار خود را به خوبی انجام می‌دهند و امکان تخلف صفر است.