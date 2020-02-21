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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۳۴

فرماندارسروستان مطرح کرد:

برگزاری انتخابات شاداب و پویا در سروستان/ امکان تخلف صفراست

برگزاری انتخابات شاداب و پویا در سروستان/ امکان تخلف صفراست

شیراز- فرماندار شهرستان سروستان از برگزاری انتخاباتی شاداب و پویادر این شهرستان خبرداد و گفت: امکان تخلف درحوزه ها صفر است.

محسن پور زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ماه‌های قبل بستر برگزاری انتخابات در شهرستان سروستان فراهم شده است و از هشت صبح امروز تمام حوزه‌های اخذ رأی در شهرستان سروستان بدون درنگ شروع به فعالیت کردند.

وی گفت: روند انتخابات شاداب و پویا است و فضای انتخابات نیز عالی است همچنین استقبال خوبی از انتخابات صورت گرفته است.

فرماندار سروستان بیان کرد: ناظران و بازرسان ٬ در شعب سیار و ثابت در حال فعالیت هستند و تخلف خاصی گزارش نشده است.

پور زارعی در مورد تعداد واجدین شرایط رأی در شهرستان سروستان گفت: در شهرستان سروستان ۲۸ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

وی گفت: در کار احراز هویت، کاربرانی که آموزش دیده اند کار خود را به خوبی انجام می‌دهند و امکان تخلف صفر است.

کد مطلب 4858610

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