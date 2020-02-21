الزام درج اثر انگشت با استامپ در شعب اخذ رای برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات آذربایجان غربی اظهار داشت: بر اساس توافق ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان و به منظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، الزام درج اثرانگشت با استامپ در شعب اخذ رأی برداشته شده است.

وی با تکذیب شایعات مشاهده بیمار مشکوک به کرونا در آذربایجان غربی اظهار کرد: طبق توافق ستاد انتخابات و شورای نگهبان اخذ اثر انگشت از رأی دهندگان با استامپ حذف شده است و استامپ فقط برای درج مهر روی برگه تعرفه رأی استفاده خواهد شد..

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی بابیان اینکه برای درج اثر انگشت با استامپ برای رأی دادن مردم ضرورتی وجود ندارد، گفت: مردم با خیال راحت و بدون دغدغه می‌توانند در شعب اخذ رأی حاضر شوند.

وی تاکید کر: لزوم رأی دادن همراه داشتن شناسنامه و شماره ملی است و متولدین ۲ اسفند ۱۳۸۰ به بعد که ۱۸ سال تمام دارند می‌توانند در این دوره از انتخابات شرکت و نماینده خود را انتخاب کنند.