به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح جمعه در حاشیه رأی‌گیری در حسینیه ثارالله بیان داشت: اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که مردم در سرنوشت سیاسی خود مشارکت داشته باشند.

وی افزود: حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و کشور یک اصل است و تنها راه این حاکمیت همین صندوق‌های اخذ رأی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: نقش و جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه در تعیین سرنوشت و اداره کشور بر کسی پوشیده نیست که در این رابطه امام راحل (ره) فرمودند «مجلس در رأس امور است».

موحد در خصوص حضور مردم در ساعات اولیه رأی‌گیری تصریح کرد: حضور مردم تاکنون خوب بوده ضمن اینکه انتظار داریم مردم با شور و نشاط و حضور گسترده در انتخابات شرکت کنند.

وی در رابطه با نظارت بر انتخابات گفت: روند برگزاری انتخابات در استان کرمان قانونی و قانونمند بوده و تا به این لحظه شبهه‌ای در برگزاری انتخابات مشاهده نشده است.