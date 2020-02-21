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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۰۷

رئیس کل دادگستری کرمان:

استقبال خوب مردم از انتخابات/ تاکنون شبهه‌ای مشاهده نشده است

استقبال خوب مردم از انتخابات/ تاکنون شبهه‌ای مشاهده نشده است

کرمان - رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به استقبال خوب مردم از انتخابات گفت: روند برگزاری انتخابات در استان کرمان قانونی بوده و تا به این لحظه شبهه‌ای در برگزاری انتخابات مشاهده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح جمعه در حاشیه رأی‌گیری در حسینیه ثارالله بیان داشت: اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که مردم در سرنوشت سیاسی خود مشارکت داشته باشند.

وی افزود: حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و کشور یک اصل است و تنها راه این حاکمیت همین صندوق‌های اخذ رأی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: نقش و جایگاه مجلس به عنوان قوه مقننه در تعیین سرنوشت و اداره کشور بر کسی پوشیده نیست که در این رابطه امام راحل (ره) فرمودند «مجلس در رأس امور است».

موحد در خصوص حضور مردم در ساعات اولیه رأی‌گیری تصریح کرد: حضور مردم تاکنون خوب بوده ضمن اینکه انتظار داریم مردم با شور و نشاط و حضور گسترده در انتخابات شرکت کنند.

وی در رابطه با نظارت بر انتخابات گفت: روند برگزاری انتخابات در استان کرمان قانونی و قانونمند بوده و تا به این لحظه شبهه‌ای در برگزاری انتخابات مشاهده نشده است.

کد مطلب 4858616

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