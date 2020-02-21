۱۱ درصد مازندرانی ها آرای خود را به صندوق انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی پیش ازظهر جمعه در نشست با خبرنگاران در ستاد انتخابات استان اظهار داشت: در چهار ساعت اول رأی گیری بیش از ۲۷۱ هزار و ۲۶۷ نفر از واجدان شرایط با حضور در پای صندوق‌های رأی به کاندیداهای مورد نظر رأی داده اند.

وی با اشاره به این که این افراد با حضور در سه هزار و ۸۰ شعبه اخذ رأی، آرای خود رابه صندوق انداختند، افزود: تاکنون آرای بیش از ۱۱ درصد واجدان شرایط ثبت شده است.

وی شمار واجدان شرایط برای حضور در انتخابات این دوره مجلس را دو میلیون و ۴۳۴ هزار و ۴۵۵ نفر اعلام کرد و گفت: با توجه به تجربه مازندران در انتخابات دوره‌های قبل قطعاً میزان مشارکت بالایی در استان ثبت خواهد شد.