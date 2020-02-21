مردم استان بوشهر با رای خود تیری به سینه دشمنان نظام خواهند زد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سروستانی روز جمعه در حاشیه برگزاری انتخابات در بوشهر اظهار داشت: مجلسی که برای تعیین سرنوشت و تداوم مسیر پیشرفت و توسعه کشور حائز اهمیت است باید حضوری آگاهانه در انتخابات آن رقم زد.
وی با بیان اینکه حضور حداکثری در انتخابات برای یک انتخاب اصلح زمینهساز تقویت و تحکیم بیشتر مردمسالاری دینی در نظام اسلامی است افزود: حضور حماسی مردم در هر برهه و مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی که دشمنان چشم طمع به میهن اسلامی داشتهاند، بهگونهای بوده که باعث تحکیم وحدت ملی شده و دشمن را از دسیسههایش ناامید کرده است.
سروستانی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی بهعنوان یک نظام الهی نقش خود را بهخوبی در منطقه ایفا میکند و مردم همواره حامی آن هستند.
وی یکی بارزترین نقاط قوت جامعه اسلامی را دموکراسی و مردمسالاری دینی معرفی کرد و گفت: همهکسانی که علاقهمند به سرنوشت مملکت هستند با هر گرایش و جریانی که هماهنگ باشند بهپای صندوقهای رأی حاضر خواهند شد و با رأی خود تیری به سینه دشمنان و بدخواهان نظام خواهند زد.
سروستانی ادامه داد: آنچه حائز اهمیت است در مرحله اول حضور حداکثری پای صندوقهای رأی و در مرحله دوم انتخاب نمایندگانی است که بتوانند برای جامعه مفید باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اقتصاد مقاومتی که تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادی است و قطعنظر از وابستگی، تلاش برای حل مشکلات موجود جامعه و ایجاد فضای مناسب برای ارتقای شاخصهای توسعه همهجانبه جامعه اسلامی از مهمترین ویژگیهای نماینده مجلس محسوب میشود.
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