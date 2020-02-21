  1. استانها
  2. بوشهر
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۴۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر:

مردم استان بوشهر با رای خود تیری به سینه دشمنان نظام خواهند زد

مردم استان بوشهر با رای خود تیری به سینه دشمنان نظام خواهند زد

بوشهر- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: مردم استان بوشهر با رای خود تیری به سینه دشمنان نظام خواهند زد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سروستانی روز جمعه در حاشیه برگزاری انتخابات در بوشهر اظهار داشت: مجلسی که برای تعیین سرنوشت و تداوم مسیر پیشرفت و توسعه کشور حائز اهمیت است باید حضوری آگاهانه در انتخابات آن رقم زد.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری در انتخابات برای یک انتخاب اصلح زمینه‌ساز تقویت و تحکیم بیشتر مردم‌سالاری دینی در نظام اسلامی است افزود: حضور حماسی مردم در هر برهه و مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی که دشمنان چشم طمع به میهن اسلامی داشته‌اند، به‌گونه‌ای بوده که باعث تحکیم وحدت ملی شده و دشمن را از دسیسه‌هایش ناامید کرده است.

سروستانی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام الهی نقش خود را به‌خوبی در منطقه ایفا می‌کند و مردم همواره حامی آن هستند.

وی یکی بارزترین نقاط قوت جامعه اسلامی را دموکراسی و مردم‌سالاری دینی معرفی کرد و گفت: همه‌کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت مملکت هستند با هر گرایش و جریانی که هماهنگ باشند به‌پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد و با رأی خود تیری به سینه دشمنان و بدخواهان نظام خواهند زد.

سروستانی ادامه داد: آنچه حائز اهمیت است در مرحله اول حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی و در مرحله دوم انتخاب نمایندگانی است که بتوانند برای جامعه مفید باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اقتصاد مقاومتی که تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است و قطع‌نظر از وابستگی، تلاش برای حل مشکلات موجود جامعه و ایجاد فضای مناسب برای ارتقای شاخص‌های توسعه همه‌جانبه جامعه اسلامی از مهم‌ترین ویژگی‌های نماینده مجلس محسوب می‌شود.

کد مطلب 4858620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها