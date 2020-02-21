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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۱۷

رئیس هیئت بازرسی بر انتخابات چهارمحال و بختیاری خبر داد

فعالیت ۳۸۷ بازرس در حوزه های انتخابیه چهارمحال و بختیاری

فعالیت ۳۸۷ بازرس در حوزه های انتخابیه چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس هیئت بازرسی بر انتخابات چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۳۸۷ بازرس در حوزه های انتخابیه چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، الله کرم نصیری ظهر جمعه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۳۸۷ بازرس در حوزه‌های انتخابیه چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۳۸۷ بازرس در استان چهارمحال و بختیاری وظیفه صیانت از آرای مردم در شعب اخذ رأی را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: بازرس ویژه برای هر شهرستان نیز انتخاب شده است که بر روند برگزاری انتخابات بازرسی می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیش از ۱۶ هزار عوامل اجرایی انتخابات در این استان فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حضور در انتخابات زمینه ساز شکست توطئه‌های دشمن است، بیان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات ضامن اقتدار نظام اسلامی است.

کد مطلب 4858629

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