۱۳۲هزار نفر در ۵ ساعت نخست برگزاری انتخابات در مرکزی رای دادند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی ظهر جمعه در تشریح آخرین آمار رأی گیری استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای ساعات رأی گیری (۸ صبح) در سراسر کشور و استان مرکزی، ۹۹ درصد شعب اخذ رأی آنلاین بودند و یک درصد هم در کوتاه‌ترین مدت فعال شدند و هم اکنون شعب استان به طور ۱۰۰ درصد کار رأی گیری را آغاز کردند.

وی ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۱۳۲ هزار نفر در استان موفق به رأی دادن شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی بیان کرد: بیش از ۷۰ نفر از افراد بالای ۹۵ سال در ساعات ابتدایی رأی گیری رأی خود را به صندوق اخذ رأی انداختند که نشان از انگیزه این قشر برای حضور پای صندوق‌های رأی است.

اکرمی اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه مورد امنیتی در سراسر استان در این زمینه به وجود نیامده و همکاری خوبی بین هیأت‌های اجرایی و نظارت، اعضای شعبه، نمایندگان فرماندار، ناظرین، بازرسان و نیروهای نظامی و انتظامی برقرار بوده است.

وی عنوان کرد: شرایط بهداشتی تمامی شعب اخذ رأی با همکاری مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و دست اندرکاران به طور کامل رعایت شده است و عدم الزام اثر انگشت رأی دهندگان در استان مرکزی که مبدع آن استان بود، با همکاری هیأت نظارت عملیاتی شده است.

وی افزود: با توجه به همکاری به عمل آمده ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان هیچ گونه نگرانی در حوزه مسائل بهداشتی افراد در شعب اخذ رأی وجود ندارد و امیدواریم با این روند مردم سریع‌تر پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: امیدواریم پایان رأی گیری، تجلی پیروزی مردم، جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی در کشور باشد و روز دوم اسفند به عنوان یک روز به یاد ماندنی در کارنامه پر افتخار جمهوری اسلامی به ثبت برسد.