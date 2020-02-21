ثبت اثر انگشت در هنگام رأی دهی اختیاری است

محمدصادق بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اعلام قبلی مردم تلاش کنند رأی خود را خوانا و خوش خط بر روی برگه رأی بنویسند چرا که در صورت ناخوانا بودن رأی مخدوش می‌شود.

وی ادامه داد: ثبت اثر انگشت در هنگام رأی دهی اختیاری بوده و اجباری نیست.

بصیری عنوان کرد: افرادی که به هر دلیل نمی‌توانند رأی خود را بنویسند به همراه یک فرد معتمد به شعب اخذ رأی مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان تاکید کرد: مردم رأی دهی را به ساعات پایانی روز موکول نکنند تا بتوانیم با شمارش آرا نتیجه را هر چه زودتر اعلام کنیم.