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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۱۸

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان:

ثبت اثر انگشت در هنگام رأی دهی اختیاری است

ثبت اثر انگشت در هنگام رأی دهی اختیاری است

کرمان - رئیس ستاد انتخابات استان کرمان گفت: ثبت اثر انگشت در هنگام رأی دهی اختیاری بوده و اجباری نیست.

محمدصادق بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اعلام قبلی مردم تلاش کنند رأی خود را خوانا و خوش خط بر روی برگه رأی بنویسند چرا که در صورت ناخوانا بودن رأی مخدوش می‌شود.

وی ادامه داد: ثبت اثر انگشت در هنگام رأی دهی اختیاری بوده و اجباری نیست.

بصیری عنوان کرد: افرادی که به هر دلیل نمی‌توانند رأی خود را بنویسند به همراه یک فرد معتمد به شعب اخذ رأی مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان تاکید کرد: مردم رأی دهی را به ساعات پایانی روز موکول نکنند تا بتوانیم با شمارش آرا نتیجه را هر چه زودتر اعلام کنیم.

کد مطلب 4858635

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