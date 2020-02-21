علی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از این تعداد ۸۷۰ هزار تعرفه سه نفری است و تنها به شهرستان ارومیه اختصاص دارد افزود: ۱۲ نفر از این استان راهی مجلس یازدهم می‌شوند که از این تعداد سه نفر سهم ارومیه و یک نفر سهم هرکدام از حوزه‌های انتخابیه ۹ گانه دیگر شامل سلماس، خوی و چایپاره، ماکو، شوط، پلدشت و چالدران، مهاباد، بوکان، میاندوآب، نقده و اشنویه، شاهین‌دژ و تکاب و پیرانشهر و سردشت است.

مصطفوی اظهارکرد: کمبود تعرفه رأی در آذربایجان‌غربی تا پایان امروز امکانپذیر نیست و تعرفه‌های مورد نیاز برخی شعب نیز در ساعات پایانی رأی‌گیری در صورت درخواست نماینده فرماندار، بلافاصله ارسال می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی در ادامه گفت: در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دو میلیون و ۳۷۹ هزار و ۶۵۶ نفر واجد شرایط رأی هستند.

وی افزود: تعداد واجدین شرایط برای رأی دادن در استان ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۶۵۶ نفر است که از این تعداد ۱۳۵ هزار و ۲۶ نفر رأی اولی هستند و اولین حضور خود در انتخابات را تجربه خواهند کرد.

مصطفوی با بیان اینکه در این دوره از تعداد واجدین شرایط رأی ۴۹.۷۵ درصد مرد و ۵۰.۲۵ درصد زن هستند افزود: ۲ هزار ۱۱۷ صندوق رأی انتخابات برای انتخابات امروز در سطح استان در نظر گرفته شده است که از این تعداد که یک هزار و ۲۵۲ صندوق به صورت ثابت و ۸۶۵ صندوق به صورت سیار آرای مردم را جمع آوری خواهند کرد.