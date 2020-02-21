به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه حسینی، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: شعب سیار برای روستاهای مختلف در نظر گرفته شده که این شعب بر اساس برنامه زمان بندی شده به روستا مراجعه و آرا مردم را جمع آوری می‌کنند.

وی عنوان کرد: زمان مراجعه به دهیاران اعلام شده و مردم با در دست داشتن شناسنامه در ساعات تعیین شده به محل استقرار شعب سیار مراجعه کنند.

شاه حسینی ادامه داد: بیماران یا افراد کشیک در بیمارستانها و سایر مکان‌ها نیز در صورت نیاز می‌توانند برای اعزام صندوق سیار به ستاد انتخابات شهرستان خود درخواست دهند اما تا حد امکان تلاش کنند به شعب ثابت مراجعه داشته باشند.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد در مورد زمان برگزاری انتخابات نیز عنوان کرد: زمان قانونی انتخابات ۱۰ ساعت اعلام شده اما به طور قطع این زمان تمدید می‌شود ولی از مردم درخواست می‌کنیم حضور خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

به گزارش مهر، استان یزد با ۱۰ شهرستان و چهار حوزه انتخابیه، چهار نماینده راهی مجلس خواهد کرد.