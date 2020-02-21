سه فروند بالگرد آرای مردم جزایر هرمزگان را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان هرمزگان اعلام کرد: تاکنون چهار سورتی پرواز به منطقه روستایی و سخت گذر زیرکوه، گافر و پارامون بشاگرد در شرق استان انجام شده است.

یک سورتی پرواز نیز به جزیره لاوان بندرلنگه و یک پرواز نیز به جزیره ابوموسی انجام شده است. تمهیدات لازم برای جمع آوری آرا در روستاهای سیل زده جاسک نیز پیش بینی شده و خودروهای کمک دار و شاسی بلند مناسب برای تردد در این مناطق اعزام شده است.

۴۴ نامزد تایید صلاحیت شده در هرمزگان شامل ۲۵ نفر از حوزه انتخابیه حوزه مرکزی شامل بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و بوموسی، ۱۰ نفرحوزه غرب هرمزگان شامل بندرلنگه، بستک و پارسیان و ۹ نفر در حوزه شرق هرمزگان شامل میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد وارد عرصه رقابت برای پنج کرسی نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می شوند.