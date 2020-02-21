قدرت مردمی مهم تر ازقدرت نظامی است/ انتخابات؛ مسئولیت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه گرگان اظهارکرد: روز انتخابات روز نشان دادن عظمت، استقلال و عزت ایران اسلامی به همه جهانیان مخصوصاً به دشمنان است.

وی افزود: شرکت در انتخابات یک مسئولیت اجتماعی است و طبق فرموده پیامبر اسلام (ص) همه ما مسئول هستیم و مسئولیت اقتضا می کند همه در این امر مهم شرکت کنیم.

نورمفیدی گفت: کشور ایران نیاز به قدرت نمایی دارد اگر ما قدرت داشته باشیم دشمن ناچار است که عقب نشینی کند و نگاهش نسبت به ما عوض شود.

وی بیان کرد: آمریکا اکنون به چین و آمریکا چگونه نگاه می کند؟ آنها را به عنوان یک طرف و هماورد و همتا می شناسد ولی به خیلی از کشورها به چشم نوکر نگاه می کند.

نورمفیدی با بیان اینکه عربستان سعودی در برابر آمریکا آره و نه ندارد و هر چه بگوید را می پذیرد، ادامه داد: عربستان آن قدر حقیر و پست است که نمی تواند در برابر ارباب خود اعتراض کند.

وی توضیح داد: ما هم اگر می خواهیم کشور قدرتمندی شویم که البته همین الان هم به آن جایگاه رسیدیم، باید قدرت و قوت خودمان را به میدان بیاوریم و اکنون موشک های ما قدرت ما است.

نورمفیدی با اشاره به حمله موشکی به پایگاه آمریکا در عین الاسد عراق، بیان کرد: این امر بسیار مهم بود و این امر نشان دهنده قدرت ما است ولی مهم تر از قدرت نظامی، قدرت مردمی است.

وی افزود: برد قدرت مردمی بیشتر از برد قدرت نظامی است بنابراین همه مردم باید جلو رفته و در انتخابات شرکت کنند و هرچه بیشتر این قدرت را به دیگران نشان دهیم.