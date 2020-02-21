ثبت اثر انگشت در شعب اخذ رأی چهارمحال و بختیاری الزامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر جمعه در ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از مردم حضور در پای صندوق‌های رأی اظهار داشت: از مردم می‌خواهیم به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت در ساعت‌های بعدازظهر، زودتر به شعب اخذ رأی مراجعه کنند.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: با توجه به اعلام ستاد انتخابات کشور اثر انگشت الزامی نبوده و اختیاری نیست و این امر به فرمانداری‌ها و شعب اخذ رأی گیری اعلام شده است.

وی بیان کرد: همزمان با آغاز رأی گیری یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تمامی ادارات ثبت احوال استان تا پایان زمان رأی‌گیری آماده ارائه خدمت است که شناسنامه و کارت ملی هوشمند افرادی که قبلاً تقاضا داده بودند را به افراد تحویل دهد.

وی بیان کرد: قبلاً به شعبه اخذ رأی ابلاغ شده که عکس دار بودن شناسنامه برای رأی دهندگان الزامی نیست و تنها اصل شناسنامه و کارت ملی همراه رأی دهنده باشد.

وی ادامه داد: چنانچه کارت ملی همراه افراد نبود با سریال شناسنامه، فرد واجد شرایط می‌تواند رأی خود را به صندوق بیندازد.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اخلاق انتخاباتی گفت: قبلاً به نامزدهای انتخابات ابلاغ شد که آئین اخلاق انتخاباتی رعایت شود و تنها برنامه‌ها رعایت شود و امروز هم هرگونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و اگر چنین امری مشاهده شد از سوی هیأت نظارت انتخابات استان رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین دادگستری‌ها و دادستان‌ها نیز آماده دریافت شکایت مردم هستند.