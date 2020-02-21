استقبال بی نظیر مردم از انتخابات/رای دهی به ساعات آخر موکول نشود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر خوشخبر ظهر جمعه با حضور در ستاد انتخابات خراسانجنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از شروع زمان رأیگیری تاکنون همه شعب ثابت و سیار در خراسانجنوبی وظایف خود را به خوبی در شهر و روستا انجام دادهاند.
رئیس ستاد انتخابات خراسانجنوبی با بیان اینکه حتی بسیاری از مردم قبل از شروع اخذ رأی در شعب حضور پیدا کرده بودند، بیانکرد: این مسئله نشان دهنده جایگاه و اهمیت مجلس در اذهان مردم خراسان جنوبی است.
خوش خیر افزود: استقبال مردم تا این ساعت از رأیگیری بسیار خوب بوده و امیدواریم دیگر مردم نیز با مدیریتکردن زمان تا پایان مدت زمان رأیگیری بتوانند با سهولت به نامزد مورد نظر خود رأی بدهند.
وی با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسانجنوبی ۷۱ شعبه اخذ رأی را به تعداد شعب افزایش دادهایم، ادامهداد: این افزایش شعبه به واسطه کاهش مشکلات در مناطق دارای تراکم بالا صورت گرفته است.
رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی افزود: همچنین بر اساس آخرین بیانیه ستاد انتخابات افرادیکه دارای شناسنامههای فاقد عکس هستند نیز میتوانند با به همراه داشتن کارت ملی و یا شماره ملی خود به شعب اخذ رأی مراجعه کنند.
خوشخبر یادآور شد: سایر بیانیههای ستاد انتخابات نیز از طریق رسانهها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
وی گفت: همه عزیزانی که به شعب اخذ رأی مراجعه میکنند باید کارت ملی و یا شماره ملی را به همراه داشته باشند چرا که امکان اخذ رأی تنها در این صورت میسر خواهد بود.
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