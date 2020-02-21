امامی کاشانی: رأی دادن مثل نماز واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی عضو مجلس خبرگان رهبری بعداز ظهر امروز با حضور در حسینیه جماران رأی خود را در صندوق رأی انداخت.
وی در جمع خبرنگاران در مورد حضور مردم در انتخابات اظهار داشت: اهمیت انتخابات در آنجا مشخص میشود که اگر به نوع نگاه استکبار به ایران توجه کنیم، مشخص میشود. همانطور که نماز واجب است رأی دادن نیز واجب است، به همین دلیل تاکید بر این میشود که مردم در انتخابات شرکت کنند.
امام جمعه موقت تهران وی ادامه داد: مردم ما به حمدالله فهیم و اوضاع و احوال را به درستی میشناسند و در انتخابات شرکت خواهند کرد. انتخابات مربوط به استقلال و امنیت کشور بوده و باید سلیقههای شخصی را کنار گذاشت و پای صندوقهای رأی آمد.
امامی کاشانی در خاتمه عنوان کرد: برنده واقعی انتخابات اسلام خواهد بود انشاالله.
نظر شما