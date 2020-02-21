دوره دانش افزایی قرآن در استان شرقی قزاقستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مسجد «خلیفه آلتای» استان قزاقستان شرقی دوره دانش آفزایی قرآن کریم برای امامان جماعت و شیوخ منطقه‌ای و روستایی آغاز شد. دوره مورد نظر به مدت ۱۴ روز برگزار خواهد شد و در حال حاضر بیش از ۴۰ متخصصان دینی در این دوره حضور دارند.

نایب مفتی مسجد «خلیفه آلتای» آقای «دولت قابیدالدین» گفت: هدف از برگزاری این دوه افزایش سواد دینی، تجربه کاری متخصصان دینی است. این وظیفه مهم ماست. در این دوره حاضران اطلاعات بیشتری در باره قرآن کریم و علم عقیده دریافت و استادان برجسته حوزه دینی در این دوره تدریس می‌کنند. اسکان رایگان شرکت کنندگان دوره به مدت ۱۴ روز همراه با چهار وعده غذایی خواهد بود. تأمین شرکت کنندگان با کتاب‌های آموزشی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در روزهای تعطیل شرکت کنندگان از شهر اسکمن و جای‌های دیدنی استان شرقی قزاقستان بازدید خواهند کرد.