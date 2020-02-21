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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۴۷

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری:

ملت ایران با حماسه حضور دشمنان را بار دیگر ناامید کردند

ملت ایران با حماسه حضور دشمنان را بار دیگر ناامید کردند

ارومیه – نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز حماسه حضور ملت ایران بار دیگر توطئه های دشمنان را خنثی و آنها را ناامید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قریشی ظهر جمعه با حضور در مسجد اعظم ارومیه پس از مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران افزود: ملت ایران به خصوص مردم آذربایجان غربی همانند دوره‌های گذشته با حضور در پای صندوق‌های رأی به وظیفه شرعی خود به بهترین شیوه عمل کردند.

وی ادامه داد: این حضور و عمل به وظیفه شرعی ملت عزیز ایران، دشمنان را بیشتر از گذشته مأیوس و نا امید خواهند کرد.

آیت الله قریشی اضافه کرد: مردم و مسؤولان باید با شکوه و عظمت در این دوره از انتخابات شرکت کنند زیرا شرکت در انتخابات یک تکلیف و وظیفه شرعی است و حضور در آن بر همه واجب است.

کد مطلب 4858659

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