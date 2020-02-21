استقبال از رأی گیری در آستارا  از همان آغاز مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رستم زاد پیش از ظهر جمعه هنگام رأی دادن در شعبه مسجد محمد رسول الله (ص) شهرستان مرزی بندر آستارا، اظهار کرد: دستگاه‌های احراز هویت از ساعت هشت صبح در تمام شعبه‌های اخذ رأی فعال و همه چیز برای فرایند انتخابات در این شهرستان مرزنشین شمال کشور فراهم است و مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، رأی گیری از هشت صبح تا ۱۸ عصر انجام می‌شود و تمام نمایندگان فرماندار در ۸۴ شعبه اخذ رأی آستارا، اطلاعیه‌های وزارت کشور را لحظه به لحظه از طریق رادیو دریافت می‌کنند و در صورت اعلام تمدید زمان انتخابات، آن را اعمال خواهند کرد، افزود: ۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر در آستارا واجد شرایط رأی دادن هستند و یک هزار و ۴۸۰ نیروی اجرایی، نظارتی، بازرس، نظامی و انتظامی، خدمت رسان و پشتیبان در برگزاری انتخابات همکاری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بانوان شهرستان مرزی بندر آستارا از اولین ساعات آغاز رأی‌گیری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همراه با مردان در شعبه‌های اخذ آرا حضور یافته‌اند، اظهار کرد: حضور مردم مرزدار و مرزنشین آستارا در پای صندوق‌های رأی در ۸۴ شعبه، تماشایی است.

رستم زاد ادامه داد: در برخی دقایق، صف‌های طولانی در شعب شکل می‌گیرد و گاهی نیز اندکی آرام می‌شود و به طور یقین، شعبه‌های اخذ رأی، بعد از ظهری پرشورتر را تجربه خواهند کرد.

فرماندار آستارا، گفت: شهرستان آستارا همواره مشارکت بالای مردم در انتخابات را شاهد بوده است و این بار نیز، تجربه سال‌های قبل قطعاً تکرار می‌شود.

وی تصریح کرد: بازدیدهای به عمل آمده، حاکی از انسجام و انضباط لازم برای انتخاباتی قانونمند و سالم است و همشهریان و روستانشینان عزیز، رأی خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.