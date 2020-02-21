وحدت حول محور ولایت فقیه از نکات مهم وصیت نامه سردار سلیمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه کرمان ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: یکی از ویژگی‌های افراد بهشتی این است که از حق دفاع می‌کنند و در این زمینه سختی‌ها را به جان می خرند.

وی با بیان این مطلب که جبهه‌ای که در مقابل حق ایستاده است، نقشه‌های زیادی کشیده است، اظهار داشت: از صدر اسلام تاکنون جبهه باطل از طریق نقشه‌های مختلف به دنبال تضعیف جبهه حق هستند.

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های افراد بهشتی این است که نسبت به امر نماز حساسیت ویژه ای دارند، ادامه داد: نماز در ظاهر اذکاری است که دستور آن به ما رسیده است همچنین مستحباتی نیز در کنار وارد شده است از طرف دیگر برخی از اعمال ما در نماز ما اثرگذار است در نقطه مقابل نماز دارای روح است که آن همان حضور قلب است که آدمی را با تمام وجود متوجه حضرت حق می‌کند و در نتیجه اصلاح و خودسازی در همان حضور قلب است.

وی با بیان این مطلب که کسی که می‌خواهد نماز بهشتی داشته باشد، باید موانعی که موجب عدم حضور قلب می‌شود را برطرف کند، اظهار داشت: نماز باید باعث خودسازی و وصل کردن به افراد با معرفت شود همچنین در امر نماز تأکید زیادی بر جماعت شده است.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی ضمن تسلیت شهادت امام هادی (ع)، شهدای غدیر، باکری و خرازی افزود: ولادت امام باقر (ع) و روز مهندس را تبریک عرض می‌کنم چرا که این صنف علم و خدمت شأن در خدمت مردم است.

وی با بیان این مطلب که در صحنه انتخابات باید به دو محور توجه کرد، اظهار داشت: اولین محور، شعار است که موضع خودمان را مشخص می‌کنیم و مهم‌تر از شعار، شعور و معرفت است که خود آن معرفت ابعاد مختلفی دارد و یکی از این زوایا، دشمن شناسی است، زاویه دیگر آن معرفت زمان شناسی است چراکه زمان‌ها فرق دارند و زمان‌ها با ما حرف می‌زنند.

امام جمعه کرمان با بیان اینکه میدان شناسی و جبهه شناسی بُعد دیگر جامعه با معرفت است، اظهار داشت: بُعد دیگر یک جامعه با معرفت و با شعور شناخت و حرکت در خط رهبری است، وصیت نامه الهی سیاسی شهید سلیمانی کاملاً ابعاد یک جریان با معرفت را به خوبی مطرح کرده است که یکی از این ابعاد افق دید است.

وی با اشاره به اینکه محور وحدت حول ولایت فقیه در جامعه از نکات مهم وصیتنامه شهید سلیمانی است، اظهار کرد: توجه به اصول انقلاب از دیگر ویژگی‌های وصیتنامه الهی سیاسی شهید سلیمانی است، توجه به اصول انقلاب خط قرمز نظام است و اختلافات در این مرحله معنایی ندارد.

امام جمعه کرمان گفت: خبر از یک کاروان از دیگر ابعاد وصیت نامه الهی سیاسی شهید سلیمانی است و آن کاروان خوبی‌ها است، شهید خود پاک است و خود پاک کننده است لذا این تفاوت مرگ عادی و شهید شدن است.