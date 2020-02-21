۳ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر واجد شرایط رأی در خوزستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز دوم اسفند از ساعت ۸ صبح روند رأی‌گیری در استان خوزستان هم‌زمان با سایر مناطق کشور آغاز شد.

وی افزود: در استان خوزستان در سه هزار و ۱۴۱ شعبه هم‌زمان رأی‌گیری شروع و اعضای شعب را با صندوق‌های سیار به مناطق صعب‌العبور استان اعزام کردیم.

رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان ادامه داد: تاکنون حضور مردم پای صندوق‌های رأی گسترده بوده و امید می‌رود تا پایان انتخابات شاهد حضور باشکوه باشیم تا حماسه‌ای دیگر در استان خوزستان رقم بخورد.

حسین زاده بیان داشت: نکته مهمی که در این دوره از انتخابات متفاوت است احراز هویت آنلاین با دستگاه ثبت احوال است که سرعت ثبت نام افراد را افزایش، کار رأی‌گیری را آسان‌تر و درعین‌حال از تخلفاتی نظیر رأی تکراری و قانونی نبودن سن نیز جلوگیری می‌کند.

وی اضافه کرد: این دستگاه به بانک اطلاعاتی ثبت احوال متصل و افراد زیر ۱۸ سال را تأیید نمی‌کند و به تبع از رأی دادن آنها نیز جلوگیری می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان عنوان کرد: استفاده از این دستگاه باعث می‌شود تا تعداد شرکت‌کنندگان را نیز به صورت آنلاین داشته باشیم.

حسین زاده خبر داد: به تعداد افراد واجد شرایط تعرفه رأی را در ۱۴ حوزه انتخابیه ارسال کردیم؛ با این وجود به صورت پشتیبان هم تعرفه داریم.

وی تصریح کرد: در استان خوزستان سه میلیون و ۵۶۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دهنده داریم که ۲۰۳ هزار نفر از آنها رأی اولی هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان اظهار داشت: با توجه به بخشنامه وزارت کشور در حوزه‌های اخذ رأی اثر انگشت برای شرکت‌کنندگان اختیاری اعلام شده است.

حسین زاده در خصوص تعطیلی مدارس شهرستان‌های مختلف استان خوزستان نیز گفت: هرچند به فرمانداران تفویض اختیار شده ولی از بعدازظهر امروز برای تعطیلی مدارسی که تا پاسی از شب درگیر روند رأی‌گیری و بعد از آن نیز در حال شمارش آرا هستند، تصمیم‌گیری نهایی می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان ادامه داد: ساعت رأی‌گیری ۲۰ امشب اعلام شده ولی امکان تمدید وجود دارد.

وی در پایان گفت: این امکان وجود دارد که در برخی از شهرهای پرجمعیت انتخابات به دور دوم بکشد ولی چون کسب ۲۰ درصد آرای حوزه انتخابیه (۲۰ درصد جمعیت رأی‌دهندگان) برای موفقیت کاندیدا کافی است و امکان به دور دوم کشیده شدن انتخابات کاهش پیدا می‌کند.