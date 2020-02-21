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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۴۱

«جشن ملی»؛

اردکانیان: صاحبان اصلی کشور و نظام مردم هستند

اردکانیان: صاحبان اصلی کشور و نظام مردم هستند

وزیر نیرو گفت: در کنار تمام سختی‌هایی که تحریم‌ها دارد، اما باید به این نکته نیز اذعان کرد که صاحبان اصلی کشور و نظام مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو امروز (جمعه) در جمع خبرنگاران در مسجد لرزاده در ارتباط با حضور مردم در انتخابات گفت: در کنار تمام سختی‌هایی که تحریم‌ها دارد، اما باید به این نکته نیز اذعان کرد که صاحبان اصلی کشور و نظام مردم هستند؛ از این جهت دشمنان می‌خواهند فشارها را روی صاحبان اصلی آورند تا حس تعلق را از آن‌ها بگیرند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: به همین جهت وقتی که مردم علی رغم تمام سختی‌ها و مشکلاتی که وجود دارد پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند، حضور آن‌ها پیام بسیار مهم و تأثیرگذاری خواهد داشت.

وزیر نیرو اظهار کرد: حضور مردم پای صندوق‌های رأی، این پیام را منتقل می‌کند که آن‌ها به عنوان صاحبان اصلی کشور، این حس تعلق را دارند و به همین جهت هرچه مقدار این حضور پرشورتر باشد، آن‌ها (دشمنان) را سریع‌تر به نقطه انصراف از این مسیر می‌رسانند.

کد مطلب 4858669

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