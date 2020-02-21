به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد ضمن دعوت همگان به تقوای الهی اظهار داشت: امام علی (ع) در خطبه ۲۳۰ نهج البلاغه می‌فرماید «تقوای الهی و ترس از خدا کلید گشودن هر در است، هر در بسته‌ای را با تقوای الهی و خویشتن داری می‌شود گشود، تقوا ذخیره برای روز رستاخیز است».

وی با بیان اینکه هفته آینده آغاز ماه رجب است، ماه رجب از آنچنان احترامی برخوردار بوده که حتی در زمان جاهلیت نیز از خون ریزی و درگیری در ماه رجب خودداری می‌کردند، تصریح کرد: ماه رجب را ماه امام علی (ع) نام نهادند و ماه شعبان ماه رسول خدا نامیده شده است، ماه رمضان هم ماه خدا است.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه برای ورود به ماه رمضان مقدماتی لازم است و این مقدمه حفظ حرمت ماه رجب و شعبان است، افزود: این دو ماه مقدمه‌ای است برای ورود به ماه ضیافت الهی که حتی خوابش عبادت و تنفسش ذکر خدا است.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به اینکه ابتدای ماه رجب ولادت امام محمد باقر (ع)، دهم رجب ولادت امام محمد تقی (ع) و ۱۳ رجب ولادت امام علی (ع) و ۲۷ رجب بعثت نبی مکرم اسلام است، گفت: مؤمنین این روزها را گرامی بدارند و سخنوران و اندیمشندان و مبلغین این ایام ماه رجب را گرامی بدارند و از آموزه‌های امامان معصوم در جهت رشد اخلاقی جامعه به نحو احسن بهره بگیرند.

وی با بیان اینکه روز دوم اسفند هم فرا رسید، انتخابات تجلی شعور و عقلانیت مردم است، روز موفقیت و سربلندی ملت ایران است، تصریح کرد: امروز روزی است که مردم شیفتگان خدمت را انتخاب می‌کنند، روز مسابقه برای خدمت و خدمتگزاری است. در نظام اسلامی شیفته خدمت بودن ارزش است نه شیفته جاه و مقام بودن.

امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز مردم سهم خود را در قانون گذاری به منتخبین خود واگذار می‌کنند، هرکسی که وارد شعبه اخذ رأی می‌شود یعنی من سهم خودم را در قانون گذاری به فردی واگذار کرده ام که او را منتخب خود می دانم، افزود: امروز هر کدام از ما سهم خود را در قانون گذاری، نظارت و تصمیم‌های کلی به شخص منتخب خود واگذار کرده ایم.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به اینکه نمایندگان باید در قانون گذاری ها نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند، اظهار داشت: شکل گیری مجلس شورای اسلامی با آرا مردم است در نتیجه تصمیم گیری های کلی هم باید در راستای رفع نیازهای مردم باشد و به گونه‌ای عمل شود که تفاوتی که در دریافتی افراد مشاهده می‌کنیم با قانون گذاری از بین برود، نمی‌شود گروهی دریافت‌های نجومی داشته باشند ولی گروهی در حداقل زندگی کنند آن هم حداقلی که گاهی چندین ماه می‌گذرد و هنوز پرداخت نشده است.

وی یادآور شد: این نکات را نمایندگان منتخب باید در نظر بگیرند.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه ما زیر بار شدید ترین تحریم‌ها مقاومت کرده ایم و مردم ما وفاداری خود را به نظام اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادند و امروز هم تکمیل همان حماسه را به جا آوردند، تصریح کرد: کسی که با نیت الهی در این رأی گیری شرکت کند خشنودی حضرت ولیعصر را در پی خواهد داشت و رضایت مقام معظم رهبری را به دنبال دارد.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه روز شنبه صرف نظر از موفقیت افراد و اشخاص در انتخابات، روز جشن ملی ما و روز سربلندی ملت ایران است، افزود: مردم استان ما با حضور انبوه خود در پای صندوق‌های رأی ولایتمداری و انقلابی گری خود را نشان خواهند داد.

وی ادامه داد: چه زیباست روزی فرا برسد که داوطلبین مجلس شورای اسلامی در کنار هم در یک اجتماع حضور یابند و حامیان آنها هم در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

امام جمعه خرم آباد گفت: انتظار می‌رود هرکدام از داوطلبین از سوی مجاری قانونی انتخابات به عنوان منتخب انتخاب شد، منتخب همه مردم حوزه انتخابیه باشد و وحدت و همدلی و یگانگی را بر جامعه حاکم کند.