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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۴۷

رئیس ستاد انتخابات مازندران:

مشکلی از شعبات اخذ رأی مازندران گزارش نشده است

مشکلی از شعبات اخذ رأی مازندران گزارش نشده است

قائمشهر - رئیس ستاد انتخابات مازندران با بیان اینکه انتخابات در کمال آرامش در استان در حال برگزاری است، گفت: تاکنون از شعبات اخذ رأی مشکلی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسن‌نژاد ظهر جمعه در حاشیه بازدید از ستاد حوزه انتخابیه قائم‌شهر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تمهیدات همکاران در شهرستان‌ها و وجود هماهنگی بین هیأت‌های اجرایی، بازرسی ونظارت، از بهترین شرایط در استان برخودار هستیم.

وی افزود: در ساعت‌های آغازین اخذ رأی تاکنون در شعب اخذ رأی در مازندران، هیچ مشکلی نداشتیم و تا این ساعت از مشارکت مردمی خوب و فعالانه برخورداریم.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار مازندران، بیان کرد: از مردم درخواست می‌کنیم ساعات باقیمانده از اخذ رأی را به رأی دادن اختصاص دهند و حضور خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

حسن‌نژاد با بیان اینکه ۳ هزار و ۸۰ شعبه اخذ رأی در مازندران فعال است، گفت: یک شعبه هم مربوط به اقلیت‌های مذهبی در ساری وجود دارد و در کل مازندران بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط رأی هستند.

وی با تأکید بر نظارت بر صندوقهای اخذ رأی، اظهار کرد: در حال حاضر اشرافیت خوبی در سطح استان وجود دارد و جزئی‌ترین موارد تخلف به ما گزارش داده می‌شود و بخش عمده مواردی که در حوزه خرید و فروش آرا مطرح می‌شود جوسازی و فضایی بوده که برخی از افراد ممکن است مطرح کنند و مردم مطمئن باشند با متخلفین برخورد خواهد شد.

کد مطلب 4858674

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