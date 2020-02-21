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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۲۱

در گفتگو با مهر؛

۴۰۰ هزار برگ تعرفه در آذربایجان غربی استفاده شده است

۴۰۰ هزار برگ تعرفه در آذربایجان غربی استفاده شده است

ارومیه – رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: تا ساعت یک ظهر جمعه ۴۰۰ هزار برگ رای در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استفاده شده است.

علی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت بالای مردم استان در این دوره از انتخابات افزود: با وجود سرمای هوا شاهد صفوف فشرده مردم در شعب اخذ رأی هستیم و پیش بینی می‌شود این دوره شاهد مشارکت بالای مردم باشیم.

وی با بیان اینکه انتخابات در امنیت کامل در حال برگزاری است ادامه داد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در استان اندیشیده شده است.

مصطفوی با اشاره به کاهش تعداد کاندیداهای این دوره طی ۲۴ ساعت گذشته اظهارکرد: از کل کاندیداهای حاضر ۵۱ نفر در ارومیه، ۱۸ نفر در حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب، ۱۵ نامزد در حوزه انتخابیه ماکو، شوط، پلدشت و چالدران، ۱۰ نفر در هریک از حوزه‌های خوی – چایپاره و ۲ نفردر حوزه نقده – اشنویه و ۱۲ نفر در شهرستان سلماس رقابت خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی افزود: ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۶۵۶ نفر در استان طی روز ۲ اسفند امسال واجد شرایط رای دادن هستند که از این میزان ۴۹.۷۵ درصد مرد و ۵۰.۲۵ درصد زن هستند.

فرآیند برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح امروز و همزمان با سراسر کشور در آذربایجان‌غربی آغاز شد و در مرحله نخست تا ساعت ۱۸ ادامه می‌یابد.

کد مطلب 4858679

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