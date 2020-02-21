۴۰۰ هزار برگ تعرفه در آذربایجان غربی استفاده شده است

علی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت بالای مردم استان در این دوره از انتخابات افزود: با وجود سرمای هوا شاهد صفوف فشرده مردم در شعب اخذ رأی هستیم و پیش بینی می‌شود این دوره شاهد مشارکت بالای مردم باشیم.

وی با بیان اینکه انتخابات در امنیت کامل در حال برگزاری است ادامه داد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در استان اندیشیده شده است.

مصطفوی با اشاره به کاهش تعداد کاندیداهای این دوره طی ۲۴ ساعت گذشته اظهارکرد: از کل کاندیداهای حاضر ۵۱ نفر در ارومیه، ۱۸ نفر در حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب، ۱۵ نامزد در حوزه انتخابیه ماکو، شوط، پلدشت و چالدران، ۱۰ نفر در هریک از حوزه‌های خوی – چایپاره و ۲ نفردر حوزه نقده – اشنویه و ۱۲ نفر در شهرستان سلماس رقابت خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی افزود: ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۶۵۶ نفر در استان طی روز ۲ اسفند امسال واجد شرایط رای دادن هستند که از این میزان ۴۹.۷۵ درصد مرد و ۵۰.۲۵ درصد زن هستند.

فرآیند برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح امروز و همزمان با سراسر کشور در آذربایجان‌غربی آغاز شد و در مرحله نخست تا ساعت ۱۸ ادامه می‌یابد.