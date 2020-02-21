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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۵۲

فرماندار قائمشهر:

۳۶۸ شعبه آرای ۵ شهرستان حوزه انتخابیه قائمشهر را جمع آوری می کند

۳۶۸ شعبه آرای ۵ شهرستان حوزه انتخابیه قائمشهر را جمع آوری می کند

قائمشهر - فرماندار قائم‌شهر از انتخابات به عنوان پرچم جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و گفت: ۳۶۸ شعبه آرای مردم حوزه انتخابیه در پنج شهرستان تابعه را جمع آوری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر جمعه در شعبه شماره ۶۰ شهرستان قائم‌شهر، در گفتگو یا خبرنگاران، گفت: شهرستان قائم‌شهر مرکز حوزه انتخابیه ۵ شهرستان جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ، است که با همیاری و همکاری همه فرمانداران تمهیدات امنیتی و لجستیکی و پشتیبانی لازم فراهم شد تا شرایط مطلوبی برای حضور حداکثری مردم ایجاد شود.

وی افزود: از آحاد مردم تقاضا می‌کنیم حضور حداکثری داشته باشند، چراکه این حضور برکات زیادی برای نظام مقدس جمهوری ایران خواهد داشت.

یوسف‌پور انتخابات را پرچم جمهوری اسلامی دانست و افزود: انتخابات با ایجاد سرمایه اجتماعی، شور و نشاط، و امنیت عمومی، اثرات بسیار فراوانی دارد.

فرماندار قائم‌شهر، بیان کرد: تعداد کل شعب در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ ۳۶۸ شعبه است و پنج هزار و ۵۲۴ نفر نیروی اجرایی در کل این حوزه‌ها فعال هستند.

کد مطلب 4858681

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