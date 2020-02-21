۳۶۸ شعبه آرای ۵ شهرستان حوزه انتخابیه قائمشهر را جمع آوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر جمعه در شعبه شماره ۶۰ شهرستان قائم‌شهر، در گفتگو یا خبرنگاران، گفت: شهرستان قائم‌شهر مرکز حوزه انتخابیه ۵ شهرستان جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ، است که با همیاری و همکاری همه فرمانداران تمهیدات امنیتی و لجستیکی و پشتیبانی لازم فراهم شد تا شرایط مطلوبی برای حضور حداکثری مردم ایجاد شود.

وی افزود: از آحاد مردم تقاضا می‌کنیم حضور حداکثری داشته باشند، چراکه این حضور برکات زیادی برای نظام مقدس جمهوری ایران خواهد داشت.

یوسف‌پور انتخابات را پرچم جمهوری اسلامی دانست و افزود: انتخابات با ایجاد سرمایه اجتماعی، شور و نشاط، و امنیت عمومی، اثرات بسیار فراوانی دارد.

فرماندار قائم‌شهر، بیان کرد: تعداد کل شعب در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ ۳۶۸ شعبه است و پنج هزار و ۵۲۴ نفر نیروی اجرایی در کل این حوزه‌ها فعال هستند.