۳۶۸ شعبه آرای ۵ شهرستان حوزه انتخابیه قائمشهر را جمع آوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور ظهر جمعه در شعبه شماره ۶۰ شهرستان قائمشهر، در گفتگو یا خبرنگاران، گفت: شهرستان قائمشهر مرکز حوزه انتخابیه ۵ شهرستان جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی و سیمرغ، است که با همیاری و همکاری همه فرمانداران تمهیدات امنیتی و لجستیکی و پشتیبانی لازم فراهم شد تا شرایط مطلوبی برای حضور حداکثری مردم ایجاد شود.
وی افزود: از آحاد مردم تقاضا میکنیم حضور حداکثری داشته باشند، چراکه این حضور برکات زیادی برای نظام مقدس جمهوری ایران خواهد داشت.
یوسفپور انتخابات را پرچم جمهوری اسلامی دانست و افزود: انتخابات با ایجاد سرمایه اجتماعی، شور و نشاط، و امنیت عمومی، اثرات بسیار فراوانی دارد.
فرماندار قائمشهر، بیان کرد: تعداد کل شعب در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ ۳۶۸ شعبه است و پنج هزار و ۵۲۴ نفر نیروی اجرایی در کل این حوزهها فعال هستند.
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