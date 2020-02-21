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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۰۴

هایکو ماس؛

ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان ادامه خواهد داشت

ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان ادامه خواهد داشت

وزیر خارجه آلمان از تداوم ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز اظهار داشت: مادامی که جنگ در یمن ادامه داشته باشد، صادرات سلاح به عربستان سعودی ممنوع خواهد بود.

اظهارات هایکو ماس پس از آن مطرح می‌شود که «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان سعودی پیش از این از آلمان خواسته بود که به ممنوعیت صدور سلاح برای ریاض، پایان دهد.

وی با بیان این مطلب افزود: از برلین می‌خواهیم که تحریم صدور سلاح برای ما را بردارد. ما با توجه به حملات به [شرکت نفتی] آرامکو، نیازمند ابزارهای دفاعی هستیم.

فرحان گفت: امیدواریم که آلمان درک کند که ما برای دفاع از خودمان نیازمند ابزار هستیم. وی افزود که اشاره وزیر سعودی به حملاتی است که سال گذشته به تأسیسات نفتی آرامکو شد و عربستان ایران را مسئول آن دانست.

گفتنی است دولت آلمان پس از قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی، اعلام کرده بود که به عربستان سلاح نخواهد فروخت.

کد مطلب 4858683

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