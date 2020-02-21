مردم گیلان در آرامش کامل پای صندوق های رأی حاضر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات گیلان با اشاره به اینکه کمیته حراست و استعلامات این ستاد در سه بخش قبل، حین و بعد انتخابات فعال بوده است، اظهار کرد: چگونگی اقدامات در این کمیته بر اساس دستور العمل ها پیگیری شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در بحث توزیع ملزومات و اخذ از انبارهای مرکزی وزارت کشور با همکاری نظارت و پشتیبانی اقدامات لازم انجام شد، افزود: در زمان ثبت نام برای ۴۶۷ داوطلب ثبت نامی، هزار و ۸۶۸ استعلام از مراجع چهارگانه انجام شد که در راستای صیانت از آن نهایت دقت از سوی همکاری این کمیته انجام شده است.

مسئول کمیته حراست ستاد انتخابات گیلان با اشاره به برگزاری جلسات متعددی در خصوص صیانت، سلامت، امنیت، مشارکت مردم، ادامه داد: با توجه به رصدهای صورت گرفته خوشبختانه هیچ نگرانی وجود ندارد و مردم در آرامش و امنیت در حال رأی دادن هستند.