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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۰۷

ابوترابی به مهر خبر داد

صدور فوری شناسنامه برای متقاضیان شرکت در انتخابات تا روز گذشته 

صدور فوری شناسنامه برای متقاضیان شرکت در انتخابات تا روز گذشته 

سخنگوی سازمان ثبت احوال از صدور و تحویل شناسنامه برای متقاضیان شرکت در انتخابات خبر داد. 

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صدور شناسنامه برای متقاضیان شرکت در انتخابات گفت: تمامی افرادی که شناسنامه آنها مفقود یا دچار مشکل شده بود و تا روز چهارشنبه برای دریافت شناسنامه فوری ثبت نام کرده بودند شناسنامه صادر شده است.

وی گفت: تمامی دفاتر خدمات الکترونیک که نسبت به صدور شناسنامه متقاضیان اقدام می‌کردند تا پایان روز گذشته شناسنامه‌ها را صادر و تحویل دادند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: متقاضیان از همان محلی که نسبت به ثبت نام اقدام کردند شناسنامه خود را نیز تحویل گرفتند.

به گفته ابوترابی، آن دسته از افرادی که دیرتر و در روزهای پایانی هفته برای ثبت نام و صدور شناسنامه اقدام کردند نتوانستند به موقع شناسنامه را دریافت کنند

کد مطلب 4858687
مهناز قربانی مقانکی

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