صدور فوری شناسنامه برای متقاضیان شرکت در انتخابات تا روز گذشته 

سیف الله ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صدور شناسنامه برای متقاضیان شرکت در انتخابات گفت: تمامی افرادی که شناسنامه آنها مفقود یا دچار مشکل شده بود و تا روز چهارشنبه برای دریافت شناسنامه فوری ثبت نام کرده بودند شناسنامه صادر شده است.

وی گفت: تمامی دفاتر خدمات الکترونیک که نسبت به صدور شناسنامه متقاضیان اقدام می‌کردند تا پایان روز گذشته شناسنامه‌ها را صادر و تحویل دادند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: متقاضیان از همان محلی که نسبت به ثبت نام اقدام کردند شناسنامه خود را نیز تحویل گرفتند.

به گفته ابوترابی، آن دسته از افرادی که دیرتر و در روزهای پایانی هفته برای ثبت نام و صدور شناسنامه اقدام کردند نتوانستند به موقع شناسنامه را دریافت کنند