هر رأی تیری به قلب دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایندگانی که انتخاب می‌شوند، باید توانمند و کارآمد بوده و در مسیر انقلاب حرکت کنند.

وی در خصوص دستگاه‌های احراز هویت برخط افزود: تاکنون هیچ گزارش خرابی از این دستگاه‌ها ارسال نشده و در حال حاضر تمام سامان‌ها فعال است. ما تعداد ۱۲ شعبه اخذ رأی در حرم مطهر امام رضا (ع) و تعداد ۱۲۶ شعبه نیز به صورت سیار برای بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها یا مکان‌هایی که مردم در آن مناطق مشکل دارند، در نظر گرفتیم. برای مردم از دیشب در مکان‌هایی که خودشان اعلام کردند، شعبه سیار در نظر گرفتیم و یا این شعب سیار به درب منازل کسانی که مشکل دارند، جهت اخذ رأی مراجعه می‌کنند.

هاشمی تصریح کرد: از نظر امکانات تمبر هم ما کمبودی نداریم و حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تمبر هم پیش‌بینی شده است. در جهت پیکربندی دستگاه‌های احراز هویت هم ما در مشهد از شهرستان‌های پیشگام کشور بودیم.

وی در خصوص استقبال مردم بیان کرد: شروع رأی گیری در مشهد خوب بود و وزارت کشور هم اعلام کرد در مشهد شروع رأی گیری با استقبال خوبی مواجه بوده است. اگر با همین روند پیش برویم ان‌شاءالله استقبال خوبی خواهیم داشت.

فرماندار مشهد در خصوص میزان مشارکت مردم نسبت به سال قبل ابراز کرد: دور قبل طبق سوابق، میزان مشارکت مردم ۵۶ درصد بود و در این دور هم ان‌شاءالله مشارکت خوبی را در مشهد خواهیم داشت. چراکه ما در این دور انتخابات دو حماسه بزرگ را پشت سر گذاشتیم و ان‌شاءالله زائران و مجاوران در این انتخابات شرکت خواهند کرد. هر رأی که به صندوق انداخته شود، تیری به قلب دشمن است.

هاشمی در انتها بیان کرد: احتمال دارد که ساعت اخذ رأی در شعب افزایش یابد و ما سعی داریم که زودتر از حد معمول نتایج را اعلام کنیم چراکه امسال تعداد شعب اخذ رأی خود را در شهر مشهد ۳۸ درصد افزایش دادیم.