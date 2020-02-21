خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جوانی دورانی مملو از تحرک، هیجان و انرژی است، جوان ایرانی با تکیه بر بینشی که اسلام به وی داده است قادر است برای تمام جهان فکر کند و در صحنه‌های سیاسی، همواره رفتاری آگاهانه داشته باشد.

رسیدن به سن تکلیف سیاسی به معنی مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه است تا رأی اولی‌ها نخستین مشارکت خود را در عرصه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تجربه کنند.

این در حالیست که قشر جوان هر جامعه، نیروی محرکه‌ای است که موجب توسعه فراگیر در همه زمینه‌ها می‌شود به طوری که حضور رأی اولی‌ها در صحنه انتخابات شور مضاعفی را به این دوره از انتخابات بخشیده است.

جوانان به دلیل قابلیت‌ها و شرایط روحی و تحرک اجتماعی که دارند علاقمند به حضور پرنشاط در همه امور و مسائل سرنوشت ساز و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی هستند، آنها به عنوان پرشورترین بخش جامعه در استان لرستان بیشترین میزان حضور را دارند.

به هر روی انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی برای هجده ساله‌هایی که برای اولین بار موفق به مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور شده بوده حس و حال دیگری دارد، حس و حالی از جنس پیوند قطره‌های رأی در مسیر «ما» شدن همه «من» ها!

هر رأی من در آینده کشور تأثیر گذار است

یک رأی اولی خرم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هر رأی من در آینده کشور تأثیر گذار است، عنوان کرد: انتخاب من مؤثر است و موجب می‌شود که آن فرد نماینده من در مجلس شود.

یکی دیگر از رأی اولی‌های خرم آباد، گفت: من برای انتخاب نماینده خود شاخص‌های مختلفی را مدنظر قرار داده‌ام، گفت: عادل، منصف، فعال، متعهد و… از جمله این شاخص‌ها است.

یک رأی اولی در مرکز لرستان، گفت: من با رأی خودم می‌توانم در آینده کشورم سهیم باشم.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان نیز هنگامی که به مجلس راه یافتند به فکر جوانان باشند، بیان داشت: نماینده تنها به فکر خودش و اطرافیان خود نباشد، با قانون گذاری مناسب و مطلوب به فکر آینده جوانان باشد.

۶۸ هزار رأی اولی لرستان پای صندوق رأی

محمود ثمینی رئیس ستاد انتخابات لرستان در سخنانی با اشاره به آمار واجدین شرایط رأی دادن در استان لرستان، اظهار داشت: در استان یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۶۴۴ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

وی، گفت: از این تعداد ۷۴۱ هزار و ۹۸۶ نفر مرد و ۷۳۸ هزار و ۶۵۸ نفر زن هستند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان، همچنین آمار رأی اولی‌های استان نیز ۶۸ هزار و ۴۳۸ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۳۵ هزار و ۷۸ نفر مرد و ۳۳ هزار و ۳۵۱ نفر زن هستند.

ثمینی، یادآور شد: در روز دوم اسفند ماه متولدین ۱۳۸۰.۱۲.۲ و قبل از آن با در دست داشتن شناسنامه و شماره ملی می‌توانند به شعب اخذ رأی استان مراجعه و رأی خود را به صندوق‌ها بیاندازند.