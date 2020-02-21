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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۰۵

امام جمعه اسدآباد با کاندیداهای مجلس در این شهرستان دیدار کرد

امام جمعه اسدآباد با کاندیداهای مجلس در این شهرستان دیدار کرد

همدان - امام جمعه شهرستان اسدآباد با کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید موسی حسینی مجد ظهر جمعه و پیش از نماز جمعه امروز با کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسدآباد دیدار کرد.

حجت الاسلام سید موسی حسینی مجد در این دیدار بر رعایت اخلاق در انتخابات تاکید کرد و افزود: همه ما در هر پست و مقامی ملزم به رعایت اخلاق هستیم.

وی افزود: اخلاق بعد از پیروزی یا شکست در انتخابات بسیار مهم است چرا که یک مقام و منصب دنیوی نباید ما را از آخرت غافل کند.

امام جمعه اسدآباد به درگذشت نماینده اسبق مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ذبیح‌الله صفایی نماینده سه دوره اسدآباد انسانی شریف و از خانواده‌ای متمدن بود که خدمات شایسته وی باعث وداع باشکوه مردم با او شد.

کد مطلب 4858698

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