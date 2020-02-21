مردم در شعب اخذ رأی استان بوشهر حضور پرشور دارند

خسرو دهقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با برگزاری رأیگیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این انتخابات در ۷۲۰ شعبه اخذ رأی در سراسر استان بوشهر آغاز شد.
وی تصریح کرد: در ۴ حوزه انتخابیه استان بوشهر درمجموع ۷۸۳ هزار و ۳۳۳ نفر واجد شرایط رأی هستند که ۳۷ هزار و ۶۵۹ نفر رأی اولی هستند.
دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر بیان کرد: در ۴ حوزه انتخابیه استان ۷۲۰ شعبه اخذ رأی برای جمعآوری آرای مردم تعیینشده که ۵۰۱ شعبه ثابت و ۲۱۹ شعبه سیار است.
وی با اشاره به ۱۵ هزار دستاندرکار رأیگیری در استان بوشهر بیان کرد: درمجموع ۱۵ هزار نفر مجری و ناظر و دستاندرکار برگزاری انتخابات هستند که این تعداد بیش از ۴ هزار نفر اعضا شعبه هستند و در هر شعبه هم یک بازرس انتخابات حضور دارد.
دهقانی با بیان اینکه درهای شعب اخذ رأی ۸ صبح امروز دوم اسفندماه به روی رأیدهندگان بازشده است گفت: تا ۱۰ ساعت رأیگیری ادامه دارد و تمدید زمان انتخابات به عهده وزیر کشور است.
دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر با بیان اینکه همه شعب اخذ رأی به دستگاههای احراز هویت مجهز است خاطرنشان کرد: مرحله ثبتنام و احراز هویت رأیدهندگان بهصورت الکترونیک انجام میشود.
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