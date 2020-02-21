به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری، ضمن حضور در فرمانداری مشهد در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه انتخابات با نظم و امنیت کامل در شهر مشهد آغاز شده و در حال انجام است. اقدام خوبی که فرمانداری مشهد امسال انجام داده است اضافه کردن حدود ۴۰۰ صندوق اخذ رأی در سطح شهر است تا شهروندان بتوانند در زمان کمتری نسبت به اخذ رأی خود اقدام کنند.

وی همچنین تصریح کرد: انتخابات یکی از ظرفیت‌هایی است که در اختیار مردم می‌باشد و می‌توانند با استفاده از آن، سلایق و برنامه‌های مورد نظر خودشان را اعمال کنند. در واقع می‌توان در بین افراد و کاندیداهای موجود نزدیک ترین فرد به سلیقه فرهنگی و اقتصادی خود را پیدا کرد.

حیدری ادامه داد: لازم است که مردم با استفاده از حق خود و این نگاه که افراد واجد شرایط در انتخابات و کاندیداها، به هم افزایی و هم گرایی خود برای خدمت و توسعه شهری تلاش می‌کنند را برگزینند.