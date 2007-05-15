ایران به مقام بیست و ششم جهان در اسلحه اپه دست یافت

به گزارش خبرنگارمهر، رقابتهای جایزه بزرگ شمشیربازی جهان دررده سنی بزرگسالان که از روزیکشنبه هفته جاری درپاریس آغازشده بود، با کسب مقام بیست وششم تیم ایران به پایان رسید.



در اولین روز این دیدارها دربخش انفرادی ، علی یعقوبیان ورزشکارکشورمان درمقابل شمشیربازانی ازکویت، ونزوئلا، اوکراین و ایرلند و شکست مقابل حریفانی ازهلند، بلژیک، سوئیس و فرانسه درجایگاه 94 جدول رده بندی قرارگرفت.

حامد صداقتی دیگر ورزشکارتیم ملی ایران نیز درمقابل شمشیربازانی از آمریکا، قزاقستان، آلمان و کانادا به پیروزی رسید و در مقابل اوکریان، فرانسه و کانادای نتیجه را واگذار کرد تا به رده 110 جدول سقوط کند.



محمد رضایی نیز با کسب مقام 184 دربین 200 شرکت کننده تنها درمقابل ورزشکاری ازهنگ کنک و قزاقستان پیروز شد . در بخش انفرادی ورزشکارانی ازمجارستان، اسپانیا و پرتغال مدالهای طلا نقره و برنز را دریافت کردند.

در رقابتهای تیمی روزگذشته که تنها شانس ایران برای دریافت امتیاز ورودی المپیک بود ، تیم ایران با تیمهای برزیل، اوکراین، سوئیس، هلند، اسپانیا روبرو شد و در نهایت با حذف از دور نهایی درمکان بیست و ششم مسابقات ایستاد. درپایان این دیدارها تیمهای فرانسه، مجارستان و روسیه مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

چنانچه ورزشکاران کشورمان در این دیدارها درجمع 16 تیم برتر قرارمی گرفتند با دریافت هشت امتیاز دربین چهارتیم برتر آسیا بعد از قزاقستان، کره وچین قرارگرفته و حضور خود در المپیک را قطعی می کردند.