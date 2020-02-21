حضور گسترده مردم لارستان درانتخابات/ ۲۱۰ هزارنفر واجد شرایط هستند

جلیل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط خاصی که حاکم است و با توجه به تبلیغاتی که کاندیداها در شهرستان لارستان انجام دادند، زمینه‌ها برای مشارکت مردم فراهم شد.

وی گفت: مشارکت مردم در فرایند انتخابات روند خوبی دارد و این مشارکت نسبت به دوره‌های گذشته کمتر نیست و الان نیز طبق سرکشی‌های انجام گرفته آرامش و امنیت در همه حوزه‌ها فراهم است.

فرماندار لارستان بیان کرد: در شهرستان لارستان ۲۱۰ هزار نفر واجد شرایط رأی هستند و با توجه به فرهنگ غنی مردم لارستان ٬ مردم در انتخابات حضور گسترده دارند.

حسنی گفت: تخلف جدی که آرامش مردم را تحت تأثیر قرار دهد وجود نداشته و تا این لحظه بازرسین و دستگاه‌های نظارتی و همچنین ناظرین ویژه وزارت کشور تخلفی را گزارش نداده‌اند.

وی گفت: پیش بینی می‌شود علاوه بر مهلت قانونی برگزاری انتخابات، ساعات برگزاری انتخابات تمدید شود.

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