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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۱۲

دستور ویژه ورزشی در ارتباط با ویروس کرونا

دستور ویژه ورزشی در ارتباط با ویروس کرونا

وزیر ورزش و جوانان به فدراسیون پزشکی ورزشی دستور داد با ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا همکاری کامل داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در پی دیده شدن شواهد بیماری کرونا، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به فدراسیون پزشکی ورزشی دستور داد با ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا که با دستور دولت و محوریت وزارت بهداشت تشکیل شده همکاری کامل داشته باشد.

در بخشی از دستور وزیر ورزش و جوانان به سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی آمده است: «حفظ سلامت ورزشکاران، قهرمانان و تماشاگران از اولویت‌های جدی شما برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا باشد و بخصوص در مسابقات لیگ در رشته‌های مختلف با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارت بهداشت تمهیداتی جدی برای رعایت ایمنی محیطی و سلامت تیم‌ها و تماشاگران داشته باشید.»

کد مطلب 4858716

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