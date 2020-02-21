دستور ویژه ورزشی در ارتباط با ویروس کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در پی دیده شدن شواهد بیماری کرونا، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به فدراسیون پزشکی ورزشی دستور داد با ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا که با دستور دولت و محوریت وزارت بهداشت تشکیل شده همکاری کامل داشته باشد.

در بخشی از دستور وزیر ورزش و جوانان به سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی آمده است: «حفظ سلامت ورزشکاران، قهرمانان و تماشاگران از اولویت‌های جدی شما برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا باشد و بخصوص در مسابقات لیگ در رشته‌های مختلف با همکاری سایر دستگاه‌ها و وزارت بهداشت تمهیداتی جدی برای رعایت ایمنی محیطی و سلامت تیم‌ها و تماشاگران داشته باشید.»