به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با بیان اینکه امروز فرصتی فراهم شد تا مردم ایران یک بار دیگر حضور خود را در صحنه‌ای که دربرگیرنده مردم‌سالاری دینی و اهتمام به فرامین بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب است، رقم بزنند، افزود: امروز مردم ایران یک بار دیگر با این حضور حماسی خود، سیلی محکمی به دشمنان اسلام زدند.

وی با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم در همه زمینه‌ها از اقتدار لازم برخوردار شویم، باید در عرصه‌هایی چون انتخابات، حضوری پررنگ و حماسی داشته باشیم، تصریح کرد: امروز تشکیل مجلسی قوی، یکی از نیازهای ضروری جامعه به‌شمار می‌رود، به همین خاطر مردم باید علاوه بر حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رأی، افرادی را وارد مجلس کنند که شایسته حضور در این عرصه باشند.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه یکی از موارد مهم در روند برگزاری انتخابات این است که مر قانون در اجرای این امر جزو اولویت‌ها باشد، ادامه داد: بعد از اینکه عرصه رقابت برای حضور در مجلس با آرای مردمی به اتمام رسید، کسانی که از مردم رأی اعتماد گرفته و آن‌هایی که به عنوان کاندیدا در این عرصه حضور داشتند و نتوانستند راهی مجلس شوند، باید این مهم را در نظر بگیرند که بعد از انتخابات همواره با بردباری با یکدیگر رفتار کنند.

خاتمی با تاکید بر اینکه اولویت امروز در عرصه انتخابات، عمل به تکلیف است، اظهار کرد: باید از تجربیاتی که در زمینه برگزاری انتخابات در ادوار گذشته به دست آورده‌ایم استفاده کرده و اجازه ندهیم بعد از انتخابات، جو بدی در جامعه حاکم باشد، به همین خاطر یکی از اولویت‌ها برای تحقق این امر، صبر و بردباری است که می‌توان با این اقدام، از بروز خیلی از اتفاقات پیشگیری کرد.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه پیروز واقعی انتخابات فقط مردم هستند و نه کسانی که در این عرصه از مردم رأی اعتماد می‌گیرند، بیان کرد: بعد از اتمام انتخابات، مهم‌ترین وظیفه کاندیداها، چه آن‌هایی که از مردم رأی اعتماد گرفتند و چه افرادی که در این عرصه نتوانستند به بهارستان راه یابند، باید اخلاق انتخاباتی را مدنظر قرار دهند تا شیرینی این حضور در کام مردم باقی بماند.

خاتمی با یادآوری اینکه کاندیداهایی که از مردم رأی اعتماد می‌گیرند، در حدود سه ماه فرصت دارند تا خود را برای حضور در صحن مجلس آماده کنند، خاطرنشان کرد: عرصه خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم است، به همین خاطر برای اینکه بتوانیم آن‌گونه که شایسته ملت بزرگوار ایران است، به آن‌ها خدمت کنیم، باید در زمینه‌های مختلف دانش کافی را کسب کنیم.