به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر طزری در خطبه‌های نماز جمعه خیرآباد پس از سفارش خود و همگان به رعایت و کسب تقوای الهی بیان داشت: امیرالمومنین (ع) در کلمات قصار در حکمت ۴۳۳ می‌فرماید به یاد داشته باشید که لذات و تبعات و آثار سو گناه باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: در این حدیث شریف حضرت می‌فرماید اگر چه بعضی گناهان دارای لذت است لیکن لذت آن موقتی و ناپایدار است اما تبعات و آثار منفی آن اعم از عذاب و گرفتاری‌های گناه چه دنیایی و اخروی آن باقی است لذا انسان باید به یاد داشته باشد که گناه ارزش انجام دادن ندارد و در ثانی یکی از تبعات منفی گناه آن است که بعضی از نعمت‌های الهی را از انسان منع می‌کند.

طزری خاطرنشان کرد: امام سجاد (ع) در دعای ۳۱ از صحیفه سجادیه می‌فرماید خداوندا از گناهانی که لذت آن از بین رفتنی است اما تبعات منفی آن همچنان باقی است توبه می‌کنم.

امام جمعه خیرآباد با اشاره به برگزاری انتخابات، اظهار داشت: انتخابات در حال برگزاری است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند انتخابات جشن ملی یک کشور است اما باید چند نکته را در نظر گرفت تا این جشن با شکوه برگزار شود اولاً پیروز انتخابات ملت بزرگ ایران است چرا که مدت‌ها است دشمنان خارجی و نفوذی‌های داخلی در حال دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات هستند و حضور پرشکوه مردم این توطئه‌ها را نقش بر آب می‌کند پس در اصل ملت پیروز این انتخابات است.

وی با بیان این که روز شنبه انتخابات تمام می‌شود روز رفاقت و مهربانی است گفت: در این روز رقابت تمام شدنی است و نمایندگان ملت باید به وظایف و تعهدات خود عمل کنند نماینده منتخب، نماینده همه مردم است و این را باید مردم و هم نماینده منتخب بدانند.

خطیب جمعه خیرآباد بیان کرد: دشمنان ملت ایران در یک محاسبه غلط سردار بزرگ اسلام را به شهادت رساندند تا از این طریق فشار حداکثری را کامل کنند و از طرفی انتقام شکست‌های به وجود آمده توسط سردار را در عراق لبنان و منطقه جبران کنند و محور مقاومت را تا مدت‌های طولانی دچار رخوت و کندی کنند.

وی افزود: اما این محاسبات اشتباه شد و در طول همین چهل روزی که از شهادت سردار می‌گذرد محور مقاومت ضربات مهمی به استکبار و ایادی آنان در منطقه وارد کرده است امروز سوریه در حال پیشروی است و ان شاالله به زودی به طور کامل آزاد می‌شود دولت عراق و لبنان تشکیل شد، آل‌سعود ضربات مهلکی از انصارالله یمن دریافت کرد و این هیمنه به برکت خون شهید سلیمانی بود.

امام جمعه خیرآباد گفت: شهید بزرگوار ما در وصیت نامه الهی و سیاسی خود به مقام ولایت اشاره بسیار کرده است و آن را عمود ضمیمه نظام و اسلام دانسته است و در صورت آسیب دیدن به این عمود حتی سرزمین وحی نیز آسیب خواهد دید لذا به همگان اشاره فرموده است و توصیه کرده است که هرگز ولایت و شخص رهبر معظم انقلاب را تنها نگذارید.