حضور در انتخابات یک تکلیف شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در حاشیه شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، شرکت در انتخابات را یکی از جشن‌های بزرگ انقلاب دانست و اظهار داشت: امروز برای ملت ایران روز بزرگ و سرنوشت سازی است و حضور پررنگ مردم در صحنه انتخابات برای تعیین سرنوشت این کشور بسیار تأثیرگذار است.

وی با تأکید بر اینکه دشمن در روزهای گذشته برای کمرنگ کردن حضور حماسی مردم در انتخابات تلاش بسیاری داشت، تصریح کرد: این اقدام توطئه انگیز تنها به روزهای منتهی به انتخابات ختم نمی‌شود و از ماه‌ها قبل با تبلیغات گسترده به دنبال کمرنگ کردن حضور حماسی مردم بودند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به شهادت سردار سلیمانی و یارانش توسط جنایتکاران آمریکایی و دشمنان اسلام، بیان کرد: خون این سردار شهید و همرزمانش نه تنها هدر نرفت بلکه جوششی به پا کرد تا مردم بر دهان یاوه گوی دشمنان ضربه محکمی بزنند و حضور پررنگی در انتخابات داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه نقشه‌های فتنه انگیزان و دشمنان برای حضور کمرنگ مردم در انتخابات مؤثر واقع نشد، تصریح کرد: حضور شکوهمندانه مردم در حماسه ۲۲ بهمن و سخنرانی حکیمانه رهبر معظم انقلاب موجب شد یک بار دیگر تیر دشمن بر سنگ اصابت کرده و توطئه‌هایشان خنثی شود.

آیت الله فاضل لنکرانی بر ضرورت حضور گسترده و با شور و نشاط در انتخابات تأکید کرد و گفت: در راستای تشکیل یک مجلس قوی باید مردم در انتخابات حضوری پررنگ داشته باشند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برضرورت حضور در انتخابات تأکید و خاطرنشان کرد: حضور در انتخابات علاوه بر حق قانونی، تکلیف شرعی است و به‌عنوان وظیفه شرعی همه باید به آن عمل کنند.