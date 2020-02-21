به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بوشهر اظهار داشت: توصیه می‌کنم در همه مراحل انتخابات روال قانون اجرا شود، همان‌طور که تا الآن انجام‌شده است، این حرکت انقلابی باید باشکوه هرچه‌تمام‌تر برگزار شود.

وی با بیان اینکه انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نماد مردم‌سالاری دینی است تصریح کرد: انتخابات از جلوه‌ها و مؤلفه‌های مهم جمهوری اسلامی ایران است، مردم با حضور خود بار دیگر مایه امیدواری برای نیروهای انقلابی و ناامیدی استکبار شدند.

صفایی بوشهری با تشکر از حضور حماسی مردم افزود: مردم معمار قوه مقننه و مجریه و اساس کار هستند و با انتخاب خود مجلس قوی و صالح تشکیل می‌دهند و ان‌شاءالله این حضور حماسی موجب تقویت نظام و مقاومت در برابر استکبار شود.

خطیب جمعه بوشهر بیان کرد: مردم استان بوشهر در زمان باقیمانده حضور پرشوری داشته و فردی را با طراز انقلاب اسلامی به مجلس بفرستند تو با دلسوزی و خلوص نیت برای مردم مفید واقع شود.

وی تأکید کرد: در کشورهای دیگر دو حزب هرکدام افرادی را معرفی می‌کنند که مردم از میان این دو انتخاب کنند درحالی‌که در ایران اسلامی این‌طور نیست و در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیداها خود را معرفی کرده و افراد حائز شرایط به صحنه آمده‌اند و شما مردم نیز با تحقیق و بررسی کاندیدا اصلح را انتخاب می‌کنید که این حق مردم است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به نزدیک بودن عید نوروز از مسئولان بازرسی خواهش می‌کنم هر جا که حقوق مردم به تعویق افتاد ورود کرده و به موضوع رسیدگی نمایند.

امام‌جمعه بوشهر یادآور شد: با توجه به فرارسیدن عید باستانی نوروز، سعی کنیم کمک به همنوعان خویش را از یاد نبریم و سعی کنیم عید خوبی برای خانواده‌ها رقم بخورد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه استان بوشهر در پرداخت زکات مقام اول را دارد، خاطرنشان کرد: سلامت استان و رونق امروز نتیجه پرداخت به‌موقع و منظم زکات است و توصیه من این است که یک ریال از این مبالغ به‌جای دیگری فرستاده نشود چرا که وجوه زکات باید در همین منطقه برای پیشرفت و آبادانی هزینه شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بوشهر با تأکید بر اینکه حقوق باید به‌موقع پرداخت شود، خاطرنشان کرد: عید نوروز نزدیک است و خواهشی که دارم این است که حقوق معوقه کارمندان و کارگران پرداخت شود. در موقعیت حاضر نیاز است که سرپرست خانواده بتواند شرایط را مدیریت کند و در صورت تعویق در پرداخت حقوق ممکن است افراد را دچار مشکل کند.