تخلف انتخاباتی در شعب اخذ رأی استان سمنان گزارش نشد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری بعدازظهر آدینه در حاشیه بازدید از شعبه‌های اخذ رأی شهر سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه از شروع رأی‌گیری تا ساعت ۱۳ امروز تخلف انتخاباتی در استان گزارش نشده است، ابراز داشت: تمامی ۶۳۸ شعبه اخذ رأی ثابت و سیار تحت نظارت و کنترل بازرسان قرار دارد.

وی بابیان اینکه هدف بازرسان مچ‌گیری نیست و بلکه رعایت حق‌وحقوق مردمی است، افزود: خوشبختانه روند انتخابات تا به این ساعت مطلوب بوده است و امیدواریم تا اتمام رأی‌گیری شاهد همین نظم و قانون مداری باشیم.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان سمنان حضور مردم را در انتخابات مطلوب خواند و ابراز داشت: از مردم انتظار می‌رود رأی دادن خود را به ساعات پایانی شب موکول نکنند.

فخری اضافه کرد: امروز وظیفه تمامی مردم ایران اسلامی است تا برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن پای صندوق‌های رأی حضور یافته و برگ زرینی دیگر در انتخابات رقم بزنند.