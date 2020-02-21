  1. استانها
  2. سمنان
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۳۹

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان سمنان:

تخلف انتخاباتی در شعب اخذ رأی استان سمنان گزارش نشد

تخلف انتخاباتی در شعب اخذ رأی استان سمنان گزارش نشد

سمنان- رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان سمنان بابیان اینکه بازرسان، شعبه‌های اخذ رأی را تحت نظارت خوددارند، گفت: تخلف انتخاباتی در شعب اخذ رأی استان گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری بعدازظهر آدینه در حاشیه بازدید از شعبه‌های اخذ رأی شهر سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه از شروع رأی‌گیری تا ساعت ۱۳ امروز تخلف انتخاباتی در استان گزارش نشده است، ابراز داشت: تمامی ۶۳۸ شعبه اخذ رأی ثابت و سیار تحت نظارت و کنترل بازرسان قرار دارد.

وی بابیان اینکه هدف بازرسان مچ‌گیری نیست و بلکه رعایت حق‌وحقوق مردمی است، افزود: خوشبختانه روند انتخابات تا به این ساعت مطلوب بوده است و امیدواریم تا اتمام رأی‌گیری شاهد همین نظم و قانون مداری باشیم.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان سمنان حضور مردم را در انتخابات مطلوب خواند و ابراز داشت: از مردم انتظار می‌رود رأی دادن خود را به ساعات پایانی شب موکول نکنند.

فخری اضافه کرد: امروز وظیفه تمامی مردم ایران اسلامی است تا برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن پای صندوق‌های رأی حضور یافته و برگ زرینی دیگر در انتخابات رقم بزنند.

کد مطلب 4858740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها