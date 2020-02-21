۳۵ هزار و ۹۰۰ نفر در شهرستان کرمان رأی خود را به صندوق انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام گرفته طی روزهای گذشته در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فرآیند انتخابات در شهرستان کرمان بر طبق زمانبندی که از قبل تعیین شده بود انجام گرفت و در آخرین مرحله ۴۳۲ شعبه اخذ رأی داشتیم که نسبت به سال‌های گذشته ۸.۵ درصد افزایش را شاهد بودیم.

وی افزود: در راستای امر انتخابات ۱۰ هزار نفر همکاری دارند همچنین از عوامل اجرایی نیز می‌توان به نیروی انتظامی، ادارات، ارگان‌ها، نیروهای بازرسی، نظارت و … اشاره کرد.

فرماندار کرمان گفت: روز گذشته از شعب اخذ رأی بازدید به عمل آوردیم همچنین شبکه‌هایی ارتباطی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند و در سراسر شهرستان کرمان آموزش نیروهای اجرایی را در دستور کار داشتیم.

بابایی تصریح کرد: اقلام انتخاباتی شهر کرمان از ساعت ۹ شب گذشته آماده و تعرفه‌ها در داخل صندوق‌های اخذ رأی قرار گرفت همچنین دستگاه‌های احراز هویت به روز رسانی شدند.

وی یادآور شد: امروز صبح ساعت ۴ توزیع اقلام انتخاباتی به شعب آغاز شد و ساعت ۶ صبح همه عوامل در شعب تعیین شده مستقر شدند و زمان اخذ رأی بر طبق اعلام وزارت کشور در ساعت ۸ صبح آغاز شد.

فرماندار کرمان گفت: ۳۱ نفر در شهرستان کرمان با یکدیگر رقابت می‌کنند ضمن اینکه افراد واجد شرایط رأی دادن ۵۱۱ هزار و ۳۸۹ نفر می‌باشند که از این آمار ۲۵۸ هزار نفر مرد و ۲۵۳ نفر زن هستند.

وی یادآور شد: صیانت از آرا مردم برای ما حائز اهمیت است ضمن اینکه رعایت حق‌الناس، قانون‌مداری، بی طرفی و اصل امانتداری در روند اجرای انتخابات از مهمترین وظایف ماست.

بابایی ابراز داشت: امسال با وجود قرار گرفتن مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان دو شعبه اخذ رأی را در این محل مستقر کردیم تا مردم علاوه بر تجدید میثاق مجدد با شهدا تجدید بیعت با نظام جمهوری اسلامی نیز داشته باشند.

وی یادآور شد: در ابتدای امروز صبح استقبال مردم در شهرستان کرمان و تا ساعت ۱۰ جدی‌تر بود و حدود ۳۵ هزار و ۹۰۰ نفر رأی خود را به صندوق انداختند.

بابایی گفت: ۴ هزار نفر از افرادی که رأی دادند بین ۱۸ تا ۲۵ سال، ۵ هزار نفر از ۲۵ تا ۳۵ سال و بیش از ۷ هزار نفر ۳۵ تا ۴۵ سال و ۹ نفر بالای ۹۵ سال سن دارند.

وی افزود: حضور جوانان و نوجوانان در انتخابات نشان دهنده پایبندی مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

فرماندار کرمان تصریح کرد: امیدواریم تا پایان ساعت رأی‌گیری شاهد مشارکت خوب مردم در انتخابات باشیم و مردم با انتخابی به جا منتخبین خوبی را راهی مجلس یازدهم کنند.