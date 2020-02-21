به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به اینکه فردی که ولایت امیرالمومنین را در دل دارد باید به پشتوانه آن از گناه دوری ورزد، اظهار داشت: ائمه اطهار نیز با اطاعت از فرامین الهی به خداوند نزدیک می‌شوند، بر این اساس از میان مردم نیز فردی که به اطاعت خداوند اهتمام ورزد، ولایت ائمه برای وی مفید فایده خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب ابراز داشت: این ماه از جمله ماه‌های حرام و جنگ در آن نیز حرمت دارد اما سعودی‌های کافر با ادعای بیهوده مسلمانی، سالهاست در ماه‌های حرام نیز آتش بر سر مردم یمن فرو می ریزند و با آن همه ادعا و زیر سوال بردن دیگران خود از زیر پا گذاشتن اصول اسلام ابایی ندارند.

سعودی‌ها فرامین دنیا استکبار را اجرا می کنند

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه سعودی‌ها به یقین دست نشانده آمریکا هستند و فرامین دنیا استکبار را اجرا می کنند، تاکید کرد: بارها رئیس جمهورهای مختلف آمریکا عربستان را گاو شیرده ای توصیف کرده اند که تنها در راستای منافع خود از آن بهره می برند.

وی با اشاره به اینکه به یقین ملت ایران همچون همیشه در برابر دنیا استکبار به ویژه آمریکا سر تسلیم فرو نمی آورد، گفت: حضور در انتخابات تامین کننده امنیت و اقتدار ایران اسلامی است و به یقین دشمنان پس از دوم اسفندماه بار دیگر احساس شکست، ضعف زبونی خواهند داشت.

تحریم اعضای شورای نگهبان تنها نشان از ضعف دشمنان دردسترسی به اهدافشان دارد

طباطبایی نژاد با اشاره به تحریم اعضای شورای نگهبان توسط آمریکا ابراز داشت: از اینجاست که اهمیت حضور در انتخابات مشخص می شود، البته این مسئله تنها نشان از ضعف دشمنان دردسترسی به اهدافشان دارد و نشان می دهد دشمنان در واقع دیگر چیزی برای تحریم در دست ندارند و درمانده شده اند چراکه گاهی برخی افراد را نیز چند بار تحریم می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران با شرکت در انتخابات در واقع تیری به چشم آرزوهای محال دشمنان در ارتباط با نظام و انقلاب خواهند زد، گفت: شرکت در انتخابات ارزش جهاد در راه خدا را دارد.

مردم باید در انتخاب فرد اصلح توجه کافی داشته باشند

امام جمعه اصفهان با اشاره به صحبت‌های رهبر انقلاب مبنی بر اینکه همه افراد با هر عقیده ای باید به خاطر سرنوشت کشور خود و علاقه به آن رای دهند، تصریح کرد: مردم باید در انتخاب فرد اصلح توجه کافی داشته باشند چراکه انتخاب اصلح نوعی امتحان الهی است و باید با توجه، تفحص و دقت از این امتحان سربلند بیرون آییم.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب کاندیدا نباید بر اساس منافع فردی دوستی همسایگی و غیره باشد، تاکید کرد: نباید به خاطر مصالح دیگر به فرد نالایق رای دهیم که به یقین در پیشگاه خداوند مسئول خواهیم بود.

بخشی از فضیلت‌های ماه رجب

امام جمعه اصفهان در ادامه به بخشی از فضیلت‌های ماه رجب پرداخت و تاکید کرد: پیامبر اکرم (ص) ماه رجب را ماه پروردگار و این ماه و ماه بعدی را مقدمه برای آمادگی طاعات ماه رمضان دانسته اند.

وی با اشاره به اینکه در روایات از این ماه به ماه ریزش رحمت الهی بر بندگان ذکر شده است، ابراز داشت: شب جمعه اول ماه رجب لیلةالرغائب نام گرفته است که شب مهمی است که به شب زنده داری و عبادت خداوند در آن تاکید شده است.

اهمین زیارت جامعه کبیره و غدیریه

طباطبایی نژاد به زیارتهای وارد شده در این ماه اشاره کرد و گفت: زیارت جامعه کبیره و زیارت غدیریه از جملع زیارت‌هایی است خواندن آن فضیلت دارد و هر دو از امام هادی(ع) نقل شده است.

وی گفت: زیارت جامعه زیارتی است که هنوز کسی کامل به عمق دریای معرفت آن دست پیدا نکرده است و زیارت غدیریه هم که دریایی از شناخت حضرت علی را در خود نهفته دارد.