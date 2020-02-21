ملت ایران توطئه های دشمن را خنثی می کند/انتخابات آزمون بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه‌های نماز جمعه امروز ورامین با اشاره به مناسبت روز اول اسفند که شهادت شهید محلاتی در این روز بوده است، گفت: این روز به نام روحانیت و دفاع مقدس نامگذاری شده است، شهید محلاتی که نماینده امام در سپاه بودند به همراه ۸ نماینده مجلس و سایر سرنشینان که ۵۰ نفر بودند مورد هدف جنگنده‌های عراقی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

وی بیان داشت: روحانیت به تناسب جمعیت خود بیشترین شهید را در دفاع مقدس تقدیم کرده است و به همین مناسبت یاد شهدا را گرامی می‌داریم خوب است که بدانیم امروز روحانیون شیعه بیش از گذشته مورد هجمه دشمنان قرار دارند البته باید حساب چند عمامه به سر منحرف و اشراف زاده تجمل گرا را از خیل عظیم علما و طلاب متدین جدا دانست.

محمودی گفت: حوزه‌های علمیه، مراجع شیعه و روحانیت دلسوز همواره خود را مدافع مردم زمان دانسته و در خط مقدم مبارزه با استکبار و استعمار قرار داشته‌اند و دارند و به همین خاطر همواره مورد هجمه ناجوانمردانه دشمنان بیرون و نفوذی‌های داخلی هستند.

وی اضافه کرد: اگر چه پشتوانه حوزه‌های علمیه و روحانیت شهید پیرو ولایت و امام عصر بوده‌اند اما توطئه‌های شوم دشمن را خنثی کرده و خواهند کرد و مردم هم آنقدر هوشیار هستند که حساب درست ترین عملکردها را تشخیص دهند.

امام جمعه موقت ورامین گفت: امروز ملت ایران در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفته‌اند و آن حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره میان دوره‌ای مجلس خبرگان است، حضور در انتخابات تکلیف شرعی است و شرکت در آن در تعیین آینده کشور یک حق است.

توطئه‌های شومی علیه نظام اسلامی در سال ۹۸ تدارک دیده شد

وی اضافه کرد: سنگ بنای نظام اسلامی مبتنی بر رأی مردم است چرا که در جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه مردم در تعیین سرنوشت خود شریک و سهیم هستند لذا جمهوری اسلامی یک نظام مترقی است که در دنیا نظیر ندارد.

محمودی افزود: دشمنان به انتخابات چشم دوخته‌اند آنچه که در طول این ۴۱ سال پس از انقلاب توطئه‌های دشمن را ناکام ساخته است حضور مردم در صحنه‌های انقلاب اسلامی بوده است، خصوصاً امسال با توجه به توطئه‌های شومی که در سال ۹۸ توسط نفوذی‌های داخلی تدارک دیدند و به نوعی تمام کشور را تحت تأثیر قرار داد و بیش از ۱۵۰ شهر کشور را به آشوب کشیدند ولی حضور آگاهانه و مقتدرانه مردم طومار آنها را در هم پیچید و سپس شهادت سردار عزیز سلیمانی و تشییع تاریخی و اعجاب برانگیز ایشان دنیای استکبار را در بهت و حیرت فرو برد.

وی گفت: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن که ملت ایران علی رغم سردی هوا و بارش باران و برف با آن حضور با عظمت عزت و سازش ناپذیری خود را به رخ جهانیان کشیدند و دیدیم در تمام این خیمه‌ها تیر استکبار به سنگ خورد و امروز می‌بینیم که انتخابات خیمه دیگری است که در سال ۹۸ امیدهای آمریکا و مزدورانش را تبدیل به یاس و نا امیدی خواهد کرد.

خطیب جمعه ورامین افزود: انتخاب افراد شایسته برای مجلس با روح خدمتگزاری دینی و انقلابی بسیار مهم است، ملت ایران طی سال‌های اخیر از عملکردهای سخیف برخی زخم خورده‌اند و ناکارآمدی و وابستگی‌های فکری و عملی به غرب مشکلاتی را برای کشور رقم زده است.

محمودی گفت: امروز امتحان سختی برای انتخابات است باید افراد کارآمد، متعهد، انقلابی، ولایتمدار، استکبارستیز به مجلس راه بیابند که اگر چنین شود قطعاً شاهد تحولاتی چشمگیر در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.